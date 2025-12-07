Escalação do Internacional preocupa torcedores na web: 'Caímos'

O técnico Abel Braga promoveu algumas mudanças na equipe titular do Internacional para a partida decisiva contra o Bragantino, na última rodada do Campeonato Brasileiro. A escalação, no entanto, não agradou a todos os torcedores, que demonstraram certa preocupação nas redes sociais.

➡️Forte esquema de segurança para Internacional e Bragantino

Estacionado na 18ª colocação, o Colorado precisa vencer o Bragantino e torcer por uma combinação de resultados para se manter na primeira divisão. Diante desse cenário delicado, os torcedores questionaram algumas decisões do histórico treinador, como as permanências de Rochet e Thiago Maia, além da entrada do colombiano Borré.

A saída do atacante Carbonero também virou assunto entre os torcedores nas redes sociais. Na visão de um dos internautas, essa pode ser a última escalação do Internacional na Série A. Confira abaixo.

Só a vitória interessa ao Internacional, que vive um momento muito delicado neste Campeonato Brasileiro. Por outro, o Bragantino vai com força máxima para a partida e promete não aliviar a vida da equipe gaúcha. A partir das 16h (de Brasília), as equipes começam a definir seu futuro no Estádio Beira-Rio.

Veja as escalações de Internacional e Bragantino

Internacional - Rochet; Aguirre, Mercado, Vitão e Bernabei; Bruno Gomes, Alan Rodríguez, Thiago Maia e Alan Patrick; Vitinho e Rafael Borré - Técnico: Abel Braga.

Bragantino - Cleiton; Nathan Mendes, Gustavo Marques, Alix Vinícius e Juninho Capixaba; Gabriel, Gustavo Neves e Jhon Jhon; Lucas Barbosa, Eduardo Sasha e Isidro Pitta - Técnico: Vagner Mancini.