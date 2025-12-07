menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFora de Campo

Inteligência artificial crava resultado de Internacional x Bragantino

Equipes se enfrentam pela última rodada do Brasileirão

418afadb-0307-495f-bef3-768e3aab8003_WhatsApp-Image-2025-03-11-at-16.09.10-aspect-ratio-1024-1024
Lucas Boustani
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 07/12/2025
05:10
Internacional x RB Bragantino: Palpites, análise e odds
imagem cameraInternacional e Bragantino se enfrentam pela última rodada do Campeonato Brasileiro (Foto: Arte: Lance!)
  • Matéria
  • Matéria

Internacional e Bragantino se enfrentam pela última rodada do Brasileirão de 2025, neste domingo (6), no Beira-Rio. A equipe Colorada busca uma vitória para tentar se livrar da zona de rebaixamento. Diante do cenário, o Lance! pediu para o Chat GPT simular o confronto decisivo.

➡️ Milagre no Beira-Rio? Vidente aponta para favorito em Internacional x Bragantino

A tecnologia previu um rebaixamento do Internacional. Conforme a simulação proposta, a equipe do treinador Abel Braga irá empatar com o time paulista. O resultado seria péssimo, pois o clube gaúcho precisa de uma vitória, mais combinação de resultados para deixar as últimas posições da tabela.

Simulação de Internacional x Bragantino

Internacional 2 x 2 Bragantino

Primeiro tempo

O clima é de tensão total no Beira-Rio. A torcida canta sem parar, pressionando o time a reagir na luta contra o rebaixamento.

Inter começa em cima e aos 9 minutos abre o placar.

Mas o Bragantino, sempre muito organizado e veloz, aproveita uma saída errada do Inter para deixar tudo igual, aos 18 minutos.

O Inter sente o golpe, mas responde na base da vontade. Contudo, não consegue balançar as redes novamente na primeira etapa.

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Segundo tempo

O Inter volta mais agressivo, empurrado pelo desespero e aos 57 minutos volta a assumir a liderança do placar.

O Bragantino, porém, é letal quando ataca. Aos 64 minutos, a equipe paulista volta a marcar e deixa tudo igual novamente.

Nos minutos finais, o Inter pressiona com tudo: chutes de todas as distâncias assustam a baliza do Bragantino, mas a imprecisão chama atenção.

Aos 93 minutos, o Colorado tem uma chance clara de gol para garantir a vitória, mas para na trave. Com o resultado em 2 a 2, o Internacional permanece na 18ª colocação, e assim, rebaixado para a Série B.

Abel Braga na volta ao Internacional
Abel Braga na volta ao Internacional (Foto: Ricardo Duarte/SC Internacional)

circulo com pontos dentroTudo sobre

  • Matéria
  • Matéria