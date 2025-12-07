Inteligência artificial crava resultado de Internacional x Bragantino

Internacional e Bragantino se enfrentam pela última rodada do Brasileirão de 2025, neste domingo (6), no Beira-Rio. A equipe Colorada busca uma vitória para tentar se livrar da zona de rebaixamento. Diante do cenário, o Lance! pediu para o Chat GPT simular o confronto decisivo.

A tecnologia previu um rebaixamento do Internacional. Conforme a simulação proposta, a equipe do treinador Abel Braga irá empatar com o time paulista. O resultado seria péssimo, pois o clube gaúcho precisa de uma vitória, mais combinação de resultados para deixar as últimas posições da tabela.

Simulação de Internacional x Bragantino

Internacional 2 x 2 Bragantino

Primeiro tempo

O clima é de tensão total no Beira-Rio. A torcida canta sem parar, pressionando o time a reagir na luta contra o rebaixamento.

Inter começa em cima e aos 9 minutos abre o placar.

Mas o Bragantino, sempre muito organizado e veloz, aproveita uma saída errada do Inter para deixar tudo igual, aos 18 minutos.

O Inter sente o golpe, mas responde na base da vontade. Contudo, não consegue balançar as redes novamente na primeira etapa.

Segundo tempo

O Inter volta mais agressivo, empurrado pelo desespero e aos 57 minutos volta a assumir a liderança do placar.

O Bragantino, porém, é letal quando ataca. Aos 64 minutos, a equipe paulista volta a marcar e deixa tudo igual novamente.

Nos minutos finais, o Inter pressiona com tudo: chutes de todas as distâncias assustam a baliza do Bragantino, mas a imprecisão chama atenção.

Aos 93 minutos, o Colorado tem uma chance clara de gol para garantir a vitória, mas para na trave. Com o resultado em 2 a 2, o Internacional permanece na 18ª colocação, e assim, rebaixado para a Série B.