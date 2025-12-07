Forte esquema de segurança para Internacional e Bragantino

Prevendo possíveis atos de violência em caso de rebaixamento ao fim de Internacional e Bragantino, o clube e autoridades montaram um forte esquema de segurança para a partida da 38ª e última rodada do Campeonato Brasileiro, na tarde deste domingo (7). Para permanecer na Série A, o Colorado não depende somente de si. Além de vencer o time paulista, necessita de pelo menos dois de quatro resultados.

Além de resultado positivo em casa, o Colorado tem torcer por dois de quatro resultados paralelos.

empate ou derrota do Vitória, que recebe o São Paulo, no Barradão;

derrota do Fortaleza, que enfrenta o Botafogo, no Engenhão;

derrota do Ceará, para o Palmeiras, no Castelão;

derrota do Santos para o Cruzeiro, na Vila Belmiro. Nesse caso, dependeria das combinações dos placares dos duelos na Vila Belmiro e no Beira-Rio.

Forte esquema de segurança

Por conta do monitoramento das redes sociais e de investigações da Polícia Civil, que resultaram em operação na manhã deste domingo, a Brigada Militar e o Inter organizaram um forte esquema de segurança. Pelo menos 600 policiais militares, entre tropas normais e Pelotão de Choque, estão no entorno do Beira-Rio e dentro da casa alvirrubra, além de um helicóptero e drones.

Já a administração do Inter contratou segurança privada reforçada. Em todos os jogos trabalha um efetivo privado. Para o duelo desta tarde, será utilizado a mesma quantidade de profissionais que trabalham em Gre-Nais.

A precaução talvez seja excessiva, já que o entorno do estádio não tem movimentação sequer de jogos de menor importância. Por volta das 14h, o pátio estava quase vazio. No Parque Marinha do Brasil, ao lado do Beira-Rio, o movimento também era pequeno. O trânsito estava igualmente tranquilo.