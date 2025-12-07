menu hamburguer
Internacional

Escalação de Internacional x Bragantino: Rafael Borré volta ao time

Precisando vencer, Abel Braga decidiu pelo retorno ao 4-4-2

Roberto Jardim
Porto Alegre (RS)
Dia 07/12/2025
14:58
Atualizado há 2 minutos
Rafael Borré e Abel Braga em treino do Internacional
Precisando vencer de qualquer forma – e ainda torcer por resultados paralelos –, o técnico do Internacional decidiu por voltar ao 4-4-2, com Rafael Borré na frente. Assim, o colombiano volta à equipe de Abel Braga para enfrentar o Bragantino na tarde quente, não só pela temperatura acima dos 30°C em Porto Alegre, deste domingo (7), no estádio Beira-Rio. A partida, válida pela última rodada do Campeonato Brasileiro, decide a permanência .

O Colorado tem que vencer sua partida e ainda torcer por dois de quatro resultados paralelos.

  • empate ou derrota do Vitória, que recebe o São Paulo, no Barradão;
  • derrota do Fortaleza, que enfrenta o Botafogo, no Engenhão;
  • derrota do Ceará, para o Palmeiras, no Castelão;
  • derrota do Santos para o Cruzeiro, na Vila Belmiro. Nesse caso, dependeria das combinações dos placares dos duelos na Vila Belmiro e no Beira-Rio.

Borré volta ao time

Na manhã de sábado (6), em meio à onda de calor, o Alvirrubro treinou no CT Parque Gigante com segurança reforçada por uma viatura da Brigada Militar. Isso porque circulava nas redes sociais e entre grupos de colorados a informação de que haverá protesto na chegada e saída do elenco. Nenhum, zero, torcedor apareceu.

E nesse clima, o técnico Abel Braga fez o último treino preparatório para o duelo com a equipe paulista. Assim, definiu a equipe com a volta aos dois zagueiros, com a saída de Juninho, a manutenção de três volantes e o retorno de Rafael Borré ao comando do ataque.

Assim, o Inter começa o jogo com Rochet; Aguirre, Mercado, Vitão e Bernabei; Bruno Gomes, Alan Rodríguez, Thiago Maia e Alan Patrick; Vitinho e Rafael Borré.

No Bragantino, Wagner Mancini animado pela goleada sobre o Vitória, a tendência é que o técnico Vagner Mancini manteve a escalação com Cleiton; Nathan Mendes, Gustavo Marques, Alix Vinícius e Juninho Capixaba; Gabriel, Gustavo Neves e Jhon Jhon; Lucas Barbosa, Eduardo Sasha e Isidro Pitta.

