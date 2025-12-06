Milagre no Beira-Rio? Vidente aponta para favorito em Internacional x Bragantino

Vivendo um momento muito delicado na última rodada do Campeonato Brasileiro, o Internacional depende de uma combinação de resultados para evitar o rebaixamento. Neste domingo (7), a equipe recebe o Bragantino no Estádio Beira-Rio, às 16h (de Brasília). De olho no confronto decisivo, o vidente Luís Filho, do canal "Renascer das Cartas" analisou as possibilidades e apostou na vitória colorada.

Analisando o confronto, o tarólogo apontou para uma melhora no desempenho do Internacional nesta partida. Segundo ele, o apoio do torcedor será fundamental para a equipe buscar o resultado positivo contra o Bragantino. Na visão de Luís Filho, o Colorado irá encontrar boas alternativas no banco de reservas e poderá decidir a partida nos pequenos detalhes.

Por outro lado, o vidente reforçou que o Bragantino poderá encontrar alternativas para incomodar o Internacional durante os 90 minutos. No entanto, a equipe precisa ficar atenta aos espaços deixados na defesa, durante as investidas ao ataque.

Numa visão geral, o tarólogo reforçou que o Internacional pode levar a melhor se souber aproveitar as oportunidades que surgirem contra o Bragantino. No entanto, um empate não está descartado. A tendência é de mais um jogo muito disputado no Campeonato Brasileiro.

Internacional x Bragantino

Só a vitória interessa ao Internacional na última rodada do Brasileirão, contra o Bragantino, neste domingo (7). Contando com o apoio de seu torcedor, a equipe Colorada ainda depende de uma combinação de resultados para evitar o rebaixamento para a segunda divisão.

Já o Bragantino busca a classificação para a próxima edição da Libertadores e não pretende facilitar a vida dos gaúchos. A partir das 16h (de Brasília), as equipes começam a definir seu futuro no Estádio Beira-Rio.

