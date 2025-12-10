Escalação do Corinthians agita torcedores na web: 'Agora é rezar'

Sonhando com mais um título nesta temporada, o Corinthians encara o Cruzeiro pelo jogo de ida das semifinais da Copa do Brasil, nesta quarta-feira (10). Restando pouco menos de uma hora para a bola rolar no Mineirão, o técnico Dorival Júnior divulgou a escalação para a decisão e agitou os torcedores nas redes sociais.

continua após a publicidade

➡️Duplas são trunfos de Corinthians e Cruzeiro para decisão; veja os números

Com quase todos os jogadores relacionados para a partida, o treinador promoveu o retorno de alguns medalhões, como as entradas de Memphis Depay e Yuri Alberto. No entanto, as ausências dos meias Rodrigo Garro e Raniele repercutiu entre os internautas.

O volante ainda se recupera de um inchaço no tornozelo esquerdo e não participou das duas últimas atividades preparatórias do Corinthians, por isso ficou de fora até mesmo do banco de reservas. Já o meia argentino também se recupera de dores na panturrilha, mas trabalhou com o elenco durante a semana e está relacionado para a partida.

continua após a publicidade

Diante disso, Dorival Júnior optou pelas entradas de José Martinez na vaga de Raniele, e Breno Bidon assume a posição de Rodrigo Garro. A decisão repercutiu entre os torcedores nas redes sociais. Confira abaixo.

➡️Cruzeiro, Corinthians ou empate: internautas palpitam resultado na Copa do Brasil

Torcida do Corinthians esgota ingressos para a decisão com o Cruzeiro

Foram disponibilizados 3,2 mil ingressos para a torcida do Corinthians no Mineirão. A quantidade equivale a 5% da capacidade total do estádio, conforme acordo entre as diretorias. Todos os bilhetes foram adquiridos antecipadamente. A bola rola às 21h30 (de Brasília) e a partida de volta será no domingo (14), às 18h (de Brasília), na Neo Química Arena.

continua após a publicidade

📲 Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas