Jornalistas reagem a classificação do Flamengo no Mundial: 'Saiu do conforto'

Sonhando em voltar ao topo do mundo, o Flamengo deu seus primeiros passos na Copa Intercontinental de 2025 e derrotou o Cruz Azul por 2 a 1, no Derby das Américas. Com o resultado, a equipe garantiu a classificação para a semifinal e enfrenta o Pyramids, do Egito, no próximo sábado (13). Após a partida de estreia, os jornalistas reagiram à atuação rubro-negra nas redes sociais.

Na visão de Gabriel Simões e Fernando Campos, ambos da CazéTV, o Flamengo foi superado pelo Cruz Azul durante a primeira etapa, mas mudou sua postura no retorno do intervalo. Segundo eles, as modificações feitas por Filipe Luís deram outra cara para a equipe, que se classificou com méritos para a semifinal da competição.

Para Chico Garcia, da Band, a partida de estreia no Intercontinental é sempre muito delicada, mas o Flamengo soube usar o favoritismo a seu favor e ainda deixou barato na segunda etapa. Victor Canedo reforçou que a equipe rubro-negra não precisou de sua melhor versão para vencer o Cruz Azul, mas saiu de seu conforto habitual por ficar sem a bola, em especial na primeira etapa.

O nome da vitória, no entanto, não poderia ser outro. Arrascaeta também foi bastante elogiado pelos jornalistas após marcar os dois gols do Flamengo na partida de estreia no Mundial. Confira abaixo.

Como foi a vitória do Flamengo contra o Cruz Azul?

Texto por: Lucas Bayer

O jogo começou agitado em Doha. O primeiro lance de perigo foi para o Cruz Azul, aos 12 minutos, com Rotondi. Mas quem abriu o placar foi o Flamengo. Em erro de Piovi na saída de bola, Arrascaeta aproveitou a bobeada adversária, driblou o goleiro Gudiño e estufou a rede. Marcando com a linha alta, o time mexicano dificultou a vida da equipe de Filipe Luís. A partir daí, cresceu na partida.

Aos 41' o Cruz Azul balançou a rede com Fernández, de cabeça. O assistente, no entanto, levantou a bandeira. O gol de empate saiu dos minutos depois, também em uma atrapalhada da defesa (Pulgar, Varela e Carrascal), dessa vez a do Flamengo. Na entrada da área, Sánchez acertou um lindo chute, sem chance para Rossi.

Se não fosse o vacilo do sistema defensivo rubro-negro, o Flamengo poderia ter ido ao intervalo na frente no marcador. É verdade que, a partir a segunda metade da etapa inicial, o Rubro-Negro teve uma queda de rendimento. Alguns jogadores, como Carrascal e Samuel Lino, estiveram apagados em campo. Pulgar não foi bem.

O técnico Filipe Luís optou pela entrada de Gonzalo Plata no lugar de Samuel Lino, buscando dar um dinamismo maior pelo lado esquerdo do campo. E surtiu efeito. A primeira grande jogada trabalhada foi aos 13 minutos, quando Bruno Henrique entrou livre na área, mas não aproveitou. O Flamengo teve uma postura melhor em comparação com o primeiro tempo, empurrando o time adversário para o campo de defesa.

Aos 24 minutos da segunda etapa, Plata recebeu passe de Varela e, de fora da área, chutou colocado. A bola raspou a trave do gol mexicano. O tento saiu no lance seguinte! Em grande enfiada de bola de Cebolinha, Arrascaeta tentou tocar para Bruno Henrique, mas a defesa adversária tirou. A bola voltou para o uruguaio, que chutou no gol. A defesa do Cruz Azul tentou tirar a bola em cima da linha, mas o árbitro Glenn Nyberg confirmou o gol pelo relógio eletrônico.

Luiz Araújo, que entrou no decorrer da partida, ficou em grande chance de ampliar o placar após passe de Cebolinha (mais um). O atacante rubro-negro parou no goleiro adversário. Até o término da partida, o Fla teve oportunidades para marcar o terceiro gol, mas não conseguiu.

