Europeus reagem a atuação de ex-Palmeiras na Champions League: 'Mais um'

O colombiano Richard Ríos está em lua de mel com a torcida do Benfica após marcar um gol e contribuir com uma assistência na vitória por 2 a 0 contra o Napoli, pela 6ª rodada da fase de liga da Champions League, nesta quarta-feira (10). Após a partida, os internautas destacaram a atuação do ex-jogador do Palmeiras.

continua após a publicidade

➡️Torcedores reagem a gol perdido em Real Madrid x City: 'Não quis'

Desde de sua chegada ao Velho Continente, após a disputa do Mundial de Clubes pelo Palmeiras, Richard Ríos demorou para conquistar a torcida do Benfica. Em um primeiro momento, o meia colombiano era bastante criticado pela falta de intensidade durante os jogos.

Com a chegada do experiente José Mourinho, o colombiano assumiu a titularidade e começou a cair nas graças dos torcedores. Fundamental na primeira vitória do Benfica na Champions, contra o Ajax, na última rodada, Ríos voltou a se destacar na competição continental e foi bastante elogiado pelos torcedores nas redes sociais. Confira abaixo.

continua após a publicidade

Tradução: Gol de Richard Ríos hoje na Champions

Tradução: Assistência de Richard Ríos para o segundo gol do Benfica

Tradução: MOTM (Melhor jogador da partida)

Tradução: E eles dobraram a vantagem — é aquele homem, Richard Ríos, de novo

Com o resultado, o Benfica chegou asegundo vitória consecutiva e segue na disputa por uma vaga na próxima fase da Champions League. A próxima partida da equipe na competição será apenas em 2026, quando visita a Juventus, no próximo dia 21 de janeiro.

Richard Ríos, ex-Palmeiras, tem multa milionária no Benfica

A equipe portuguesa desembolsou 30 milhões de euros (R$ 195 milhões) para contratar o Richard Ríos por cinco temporadas. O Palmeiras irá receber 21 milhões de euros na negociação (cerca de R$ 136 milhões). O restante do valor será dividido entre Guarani (13,4%) e Flamengo (6,6%).

continua após a publicidade

➡️Palmeiras identifica carências, define prioridades e inicia movimentações na janela

O colombiano também receberá 3 milhões de euros (cerca de R$ 19 milhões), diluídos entre luvas e salários. O Benfica estipulou uma cláusula de rescisão de 100 milhões de euros (aproximadamente R$ 650,1 milhões).

Com 25 anos, o volante se destacou no Palmeiras e em atuações pela seleção da Colômbia. Com essa notoriedade, gerou o interesse de diversos clubes da Europa, como Zenit, da Rússia, e a Roma da Itália, mas acabou escolhendo pelo Benfica.

📲 Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas