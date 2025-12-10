Cruzeiro e Corinthians se enfrentam nesta quarta-feira (10), no Mineirão, em um duelo decisivo válido pela semifinal da Copa do Brasil. A partida promete alta tensão e clima de grande expectativa, já que coloca frente a frente duas das camisas mais pesadas do futebol brasileiro em busca de uma vaga na grande final.

Para medir o termômetro do fã de futebol antes do confronto, o Lance! realizou uma enquete com internautas que participam do canal oficial do veículo no WhatsApp. A pesquisa apresentou um claro favoritismo do lado mineiro.

A percepção dos internautas reforça o clima que antecede a semifinal: um Cruzeiro apontado como mais sólido neste momento da temporada e um Corinthians que chega pressionado, mas com potencial para dificultar a vida do rival em Belo Horizonte.

Cruzeiro recebe Corinthians no Mineirão (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

De acordo com o levantamento, o Cruzeiro recebeu 64,3% dos votos, mostrando que a maioria dos participantes acredita em uma vitória celeste diante de seus torcedores no Mineirão. O Corinthians somou 29,3% e o empate apareceu com 6,4% dos votos.

Resultado da votação:

Cruzeiro – 64,3%

Corinthians – 29,3%

Empate – 6,4%

Cruzeiro x Corinthians:

Cruzeiro e Corinthians irão se enfrentar nesta quarta-feira (10), às 21h30 (de Brasília), no Mineirão, pela partida de ida da semifinal da Copa do Brasil. O jogo terá transmissão na TV aberta na Globo, no streaming e do Premiere no pay-per-view. ➡️ Clique aqui para assistir a Cruzeiro x Corinthians!

O retrospecto é positivo para o Cruzeiro. Nos últimos cinco jogos contra o Timão, o Cabuloso perdeu apenas um, por 2 a 1, no segundo turno do Brasileirão de 2024. Antes, havia vencido por 3 a 0 em casa e empatado em 1 a 1 em 2023. Nesta temporada, empatou em 0 a 0 na Neo Química Arena e passeou no Mineirão com um 3 a 0.