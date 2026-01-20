Vini Jr faz chover na Champions depois de receber vaias: 'Pazes feitas'

O Real Madrid recebeu o Mônaco nesta terça-feira (20) para a primeira rodada de Champions League em 2026. Atravessando um momento conturbado no clube, Vini Jr foi vaiado quando seu nome foi anunciado no telão do estádio, antes do começo da partida. No entanto, o brasileiro acabou com o jogo, dando duas assistências e marcando um gol.

Veja a reação dos torcedores na internet com a atuação do jogador:

Caso Vinícius conseguisse uma assistência no jogo, iria se tornar o maior garçom da edição. Não satisfeito com uma assistência para bater a meta no primeiro tempo, acertou mais um passe decisivo no segundo, além do golaço que marcou minutos depois.

Vale ressaltar que, pouco depois de conceder seu segundo passe pra gol da noite, o brasileiro levou a bola para a linha de fundo, cruzou na área e o zagueiro da equipe francesa jogou a bola contra o próprio patrimônio, mas isso não vale como assistência para Vini.



Vini Jr em ação pelo Real Madrid (Foto: Fadel Senna/AFP)

Confira o que Arbeloa disse sobre Vini Jr

— Vou trabalhar para ter o melhor Vinicius. Vou exigir que meus jogadores o procurem. Vini não tem medo, tem caráter. Ele defendeu este clube com tudo, é um dos jogadores mais desequilibrantes do mundo. O que ele fez no Real Madrid ainda jovem poucos conseguiram. Vai nos dar muitos títulos, como já fez — afirmou o treinador.

Essa fala do técnico madridista aconteceu depois do jogo entre Real Madrid e Levante, no Campeonato Espanhol.