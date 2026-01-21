Banco envolvido em 'caso Master' teve Vini Jr. como embaixador; entenda relação

O Banco Central (BC) anunciou na manhã desta quarta-feira (21) a liquidação extrajudicial do Will Bank, instituição financeira que pertence ao grupo do Banco Master, que está no centro de investigações por fraudes financeiras. O banco digital mantinha relações comerciais e publicitárias com diversas figuras públicas brasileiras, entre elas o atacante Vinicius Jr, que atuou como embaixador da marca.

O jogador firmou contrato em outubro de 2024 com o Will Bank para assumir o posto de embaixador, estrelando campanhas publicitárias para a instituição que veicularam em diversos canais e formatos de mídia pelo período de um ano, até outubro de 2025. Foi nesta época que Vini Jr. participou da última propaganda vinculando sua imagem com o banco.

Procurada pela reportagem do Lance!, a assessoria de Vinicius Jr. negou que o atacante do Real Madrid e da Seleção Brasileira mantenha atualmente qualquer vínculo comercial com o Will Bank, e garantiu que o período de parceria entre as partes teve duração de apenas um ano e foi finalizada apenas pelo término do período previsto em contrato. Nem o atleta e nem sua assessoria irão se posicionar com uma nota oficial.

O Will Bank também foi procurado pelo Lance! para maiores esclarecimentos sobre a parceria com Vini Jr. e as campanhas publicitárias veiculadas entre 2024 e 2025, mas a instituição não retornou o contato da reportagem com um posicionamento oficial.

Além de Vini Jr, nomes como o apresentador da Globo Luciano Huck, o cantor João Gomes e o comediante Ed Gama, já apareceram em campanhas promovidas pelo Will Bank. Não há informações sobre o status dos contratos e a relação que o banco mantém com outras figuras públicas.

Vini Jr. estrelou a última campanha com o Will Bank em outubro de 2025.(Foto: Reprodução/Resdes Sociais)

Campanha "vilão não se cria"

No final de setembro, Vini Jr. estrelou uma das suas últimas publicidades em parceria com o Will Bank. O jogador participou de uma propaganda contra golpes e compras suspeitas nos cartões, promovendo a contratação do seguro da empresa. Na peça publicitária, Vinicius é o "capitão" de uma espaçonave que é protegida pelo sistema de segurança oferecido pelo Will.

Em outras postagens, o banco chegou a parabenizar Vini Jr. pelo prêmio The Best, entregue pela Fifa no final de 2024. O período com maior volume de publicações foi durante os primeiros meses de parceria do banco com o jogador. Entre outubro e novembro daquele ano, foram pelo menos oito postagens nas redes sociais oficiais do Will Bank exaltando o "novo craque" da marca, como definiu o próprio banco.

Entenda o caso do Banco Master

No dia 18 de dezembro o Banco Central deflagrou a liquidação do Banco Master, instituição envolvida em escândalos financeiros, que resultou em operações policiais e na prisão temporária do empresário Daniel Vorcaro, dono da empresa.

Uma operação da Polícia Federal (PF), batizada de Compliance Zero, foi deflagrada pela Polícia Federal para investigar carteiras de crédito com indícios de fraude que teriam movimentado mais de R$ 12 bilhões. A liquidação do Banco Master determinada pelo BC ordena que os ativos da empresa sejam vendidos e os valores devolvidos aos seus credores, cenário que deve se repetir com o Will Bank a partir de agora.

Banco Master e a SAF do Atlético-MG

O escândalo envolvendo o Banco Master também atinge o Atlético Mineiro. Daniel Vorcaro é um dos principais acionistas da SAF do Galo, dono de 27% das ações da Galo Holding SA, como é chamada a SAF do time mineiro, através de um fundo de investimentos controlado por ele chamado de "Galo Forte FIP".

Em paralelo às investigações que resultado na liquidação do Master e, consequentemente, do Will Bank, a PF também deflagrou uma outra operação, chamada "Carbono Oculto", que investiga a relação de fundos de investimento com o Primeiro Comando da Capital (PCC), uma das principais organizações criminosas em atuação no Brasil. Vorcaro aportou R$ 300 milhões na SAF do Atlético Mineiro através de um fundo que teria ligação com o PCC, fato que é apurado pela PF em parceria com o Ministério Público de São Paulo (MP-SP).

O fato mais recente envolvendo o Atlético-MG e Daniel Vorcaro aponta para uma outra investigação, que envolve a Procuradoria Geral da União (PGR). O fundo de investimentos "Astralo 95", um dos que foi usado pelo empresário para investir no Galo, é alvo de suspeitas de um possível desvio de recursos do Banco Master.

A PGR investiga quem era o responsável pelo controle e pela gestão do fundo, além da origem dos valores movimentados. Entre abril e maio de 2024, o Astralo 95 teria movimentado cerca de R$ 1,45 bilhão, provenientes do banco de Vorcaro.