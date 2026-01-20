Grande atuação de Vini Jr rende elogios de imprensa espanhola: 'Fantástico'
Brasileiro fez um gol e distribuiu duas assistências
Vini Jr foi o grande nome da goleada do Real Madrid sobre o Monaco por 6 a 1, pela 7ª rodada da fase de liga da Champions League. Autor de um gol, duas assistências e participação direta em outro tento, o camisa 7 teve atuação amplamente elogiada pela imprensa espanhola, que destacou sua influência no jogo e o impacto decisivo no Santiago Bernabéu.
Os principais jornais esportivos do país classificaram a noite do brasileiro como uma das melhores da temporada. Para a imprensa local, Vini Jr comandou o ataque merengue desde os primeiros minutos, desequilibrou no um contra um, foi preciso nas decisões e coroou a atuação com um golaço no segundo tempo.
Vini Jr ganha elogios após grande performance
O "AS" destacou a atuação do brasileiro como completa, ressaltando a qualidade das escolhas ao longo da partida. Segundo o jornal, Vini Jr distribuiu assistências em sequência – para Mbappé, Mastantuono e no lance que terminou em gol contra de Kehrer – antes de marcar um gol "de encher os olhos", após sucessivos dribles e finalização no ângulo.
O diário apontou que o camisa 7 foi decisivo não apenas pelos números, mas pela forma como assumiu o protagonismo ofensivo. A publicação ainda frisou a reação do Bernabéu, que transformou vaias recentes em aplausos ao longo da noite, acompanhando cada ação do brasileiro com crescente entusiasmo.
Já o "Marca" classificou a atuação como "fantástica" e ressaltou o caráter simbólico do jogo para Vini Jr. O jornal lembrou o contexto recente de cobrança da torcida e destacou que o brasileiro respondeu dentro de campo, com intensidade, participação defensiva e criatividade constante no ataque.
Para o Marca, o gol marcado pelo camisa 7 sintetizou sua noite: jogada individual, dribles curtos para limpar a marcação e finalização precisa, sem chances para o goleiro. O jornal também apontou que Vini Jr foi o jogador mais desequilibrante da partida, participando diretamente das principais ações ofensivas do Real Madrid.
Os jornais foram unânimes ao apontar o brasileiro como o principal destaque da partida. Além do impacto ofensivo, as análises ressaltaram sua entrega sem a bola, recompondo pelo lado esquerdo e participando da pressão alta em diversos momentos.
O Marca observou que, a cada toque de Vini Jr na bola, a reação das arquibancadas era imediata, com aplausos e incentivo, reflexo direto da atuação em campo. Já o AS apontou que o camisa 7 foi o jogador mais influente do confronto, determinante para transformar o jogo em goleada.
Com números expressivos, participação direta em quatro gols e forte repercussão na imprensa espanhola, Vini Jr encerrou a noite como o grande símbolo da vitória merengue na Champions, sendo tratado pelos jornais locais como o rosto da atuação dominante do Real Madrid no Bernabéu.
Como foi o jogo entre Real Madrid e Monaco?
O Real Madrid começou em ritmo intenso e abriu o placar logo aos 5 minutos. Federico Valverde avançou pela direita e cruzou na medida para Kylian Mbappé, que finalizou com precisão para colocar os donos da casa em vantagem. Um minuto depois, Vinícius Júnior quase ampliou, mas mandou ao lado do gol.
O Monaco tentou responder. Aos 8 minutos, Folarin Balogun teve a primeira chance da equipe francesa, mas finalizou para fora. Aos 9, o Real voltou a levar perigo após boa tabela entre Valverde e Franco Mastantuono, que finalizou com perigo, novamente sem acertar o alvo.
Aos 18 minutos, Ansu Fati desperdiçou boa chance de empatar para o Monaco. Já aos 25, o Real Madrid mostrou sua força coletiva: a jogada começou com Camavinga no meio-campo, passou pelos pés de Vinícius Júnior e terminou com novo cruzamento do brasileiro para Mbappé, que marcou o segundo.
O jogo seguiu aberto. Aos 29 minutos, Vini Jr finalizou na pequena área após desvio da defesa, mas a bola saiu rente à trave. Um minuto depois, Jordan Teze quase marcou um golaço para o Monaco em chute de fora da área que explodiu no travessão. Aos 35, Akliouche obrigou Courtois a fazer grande defesa após voleio. Balogun ainda teve outra oportunidade aos 41, mas finalizou fraco, facilitando para o goleiro belga.
O Real Madrid voltou do intervalo ainda mais dominante e ampliou rapidamente. Aos 50 minutos, Franco Mastantuono recebeu passe de Vinícius Júnior e marcou o terceiro. Dois minutos depois, Teze voltou a arriscar de fora da área, mas Courtois defendeu com tranquilidade.
Aos 54 minutos, veio o quarto gol: após novo cruzamento de Vini Jr, o zagueiro Thilo Kehrer tentou cortar e acabou marcando contra a própria meta. O Monaco até tentou reagir, mas parou novamente em Courtois, que defendeu chute de Golovin aos 57.
Aos 62 minutos, Vinícius Júnior coroou sua grande atuação com um golaço, após jogada individual, fazendo o quinto do Real Madrid. No lance seguinte, Arda Güler quase ampliou, mas finalizou para fora.
O Monaco diminuiu aos 71 minutos com Jordan Teze, aproveitando falha defensiva dos merengues. No entanto, a noite era mesmo do Real Madrid. Aos 80 minutos, Jude Bellingham recebeu passe de Valverde e fechou a goleada em 6 a 1 no Bernabéu.
