Torcedores reagem à falha de Hugo Souza em Corinthians x Platense
Timão perdeu por 2 a 0 na Neo Química Arena
Corinthians e Platense se enfrentaram, na noite desta quarta-feira (27), em jogo válido pela fase de grupos da Libertadores. O time argentino venceu por 2 a 0, com falha de Hugo Souza, e torcedores reagiram nas redes sociais.
Com a liderança assegurada desde a quinta rodada, o Corinthians encerrou a fase de grupos com 11 pontos, em campanha de três vitórias, dois empates e uma derrota. O time marcou oito gols e sofreu quatro.
Nas redes sociais, torcedores do Corinthians reagiram à falha de Hugo contra o Platense pela Libertadores. Veja os comentários abaixo:
@Janiants - "E a gente ainda tem que aguentar Hugo Souza e Yuri Alberto ffalando que quer ir embora pra Europa, com esse futebolzinho aí nem o Mirassol quer"
@Gabriel_Bondan - "Time foi patético, mas meus parabéns ao Hugo Souza. Partida lixo".
@vykth0r_- "Acabou a paciência hugo souza e yuri alberto"
@djeduardo - "E teve muitos desavisados querendo o Hugo Souza na Seleção"
Como foi o jogo do Corinthians
O Corinthians teve pouca inspiração na primeira etapa e encontrou dificuldades para concluir as jogadas em gol, enquanto a equipe visitante adotou uma proposta mais defensiva, apostando nos contra-ataques. O gol do Platense saiu aos 20 minutos, após toque de mão de Garro dentro da área, com Zapiola cobrando o pênalti com categoria para abrir o placar. Aos 43, Memphis tabelou com Raniele e finalizou com perigo, mas parou na defesa do goleiro Borgogno.
O técnico Fernando Diniz voltou para o segundo tempo sem Memphis Depay, que deu lugar a Kaio César, e ainda mais ofensivo, sacando o volante Raniele para a entrada de Zakaria Labyad. Na prática, no entanto, foi o Platense quem marcou novamente, com Zapiola aproveitando uma saída errada de Hugo Souza para mandar por cobertura e ampliar o placar para 2 a 0. Após o segundo gol, o Corinthians tentou ensaiar uma pressão, mas teve pouco efeito. Nas substituições, Yuri Alberto, que revelou que gostaria de deixar o clube, foi vaiado, assim como o volante Allan.
Franco Zapiola foi o grande nome do time do Platense no jogo. No primeiro tempo, converteu a cobrança de pênalti e, na segunda etapa, aproveitou a lambança da zaga do Corinthians para marcar o segundo.
