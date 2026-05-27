Maestro Júnior critica medalhão do Fluminense: 'Bem abaixo'

O Fluminense está enfrentando o Deportivo La Guaira, na noite desta quarta-feira (27), em jogo decisivo da Libertadores. Até aqui, o Tricolor vai vencendo por 3 a 1, mas Maestro Júnior criticou um medalhão do time de Luis Zubeldía.

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No segundo tempo, o ex-jogador e comentarista da Globo criticou a atuação de Luciano Acosta em Fluminense x La Guaira.

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— Quem não está bem hoje é o Lucho Acosta, bem abaixo daquele jogador que a gente viu até antes da contusão que ele teve — analisou Maestro Júnior.

Jogadores do Fluminense comemoram gol contra o La Guaira (Foto: Alexandre Loureiro/AGIF/Folhapress)

Onde assistir Fluminense x La Guaira

Fluminense e Deportivo La Guaira se enfrentam nesta quarta-feira (27), às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, pela sexta e última rodada do Grupo C da Libertadores. O Tricolor precisa vencer para seguir com chances de classificação às oitavas de final da competição. A partida terá transmissão da Globo, ESPN e Disney+. ➡️Clique para assistir no Disney+

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O Fluminense entra pressionado para a última rodada da fase de grupos. Com cinco pontos, o time comandado por Luis Zubeldía ocupa a terceira colocação da chave e precisa vencer o La Guaira no Maracanã, além de torcer para que o Bolívar não derrote o Independiente Rivadavia.

Na rodada passada, o Tricolor venceu o Bolívar por 2 a 1, mas não conseguiu o saldo necessário para depender apenas de si. No fim de semana, a equipe voltou a preocupar ao perder por 1 a 0 para o Mirassol pelo Campeonato Brasileiro.

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O Deportivo La Guaira chega sonhando com um milagre pela classificação. O time venezuelano precisa torcer por uma vitória do Independiente Rivadavia contra o Bolívar, além de desbancar o Fluminense no Maracanã lotado.