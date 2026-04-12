Durante o clássico entre Fluminense e Flamengo no Maracanã neste domingo (12), uma chance clara perdida pelo atacante rubro-negro Gonzalo Plata virou assunto nas redes sociais. O equatoriano saiu frente a frente com o goleiro Fábio, mas acabou finalizando em cima do arqueiro tricolor. Apesar de não sair com o gol, o camisa 19 ganhou mais uma oportunidade de sequência com o treinador português Leonardo Jardim, após ficar fora da lista de relacionados contra o Corinthians no dia 22/03. O ponta foi participativo ao longo do confronto e atuou por 72 minutos.

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Gonzalo Plata, atacante do Flamengo (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

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Confira alguns comentários das redes sociais:

Boto rebate Palmeiras e defende adiamento do Fla-Flu

O diretor de futebol do Flamengo, José Boto, rebateu as críticas do Palmeiras ao adiamento do clássico contra o Fluminense, válido pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida, inicialmente marcada para sábado (11), foi transferida para domingo (12), às 18h30, no Maracanã, após solicitação conjunta dos clubes à Confederação Brasileira de Futebol (CBF), motivada por dificuldades logísticas no retorno da delegação rubro-negra do Peru.

José Boto afirmou que a decisão foi tomada em comum acordo entre Flamengo e Fluminense, levando em consideração o desgaste físico dos atletas após a viagem. O dirigente também criticou as manifestações contrárias ao adiamento, ao classificar como inadequadas.

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— Há muita confusão e ouvi falar muito sobre algo que deveria ser normal. Se há clubes que estamos habituados a ver que são chorões, choram por tudo, são chorões profissionais. Há outros que eu fiquei bastante admirado de falar de algo que não lhes diz respeito. Foi uma viagem difícil (de Cusco para o Rio de Janeiro), assim como foi a do Fluminense. Pelo bem do espetáculo e pela saúde dos jogadores, houve um acordo entre os clubes para realizar o jogo hoje. Tenho certeza de que o jogo que vamos ver hoje será melhor do que o teríamos visto ontem — afirmou à Flamengo TV.

O dirigente também destacou que a alteração na data proporcionou mais tempo de recuperação para ambas as equipes.

— Os jogadores têm mais um dia de descanso, e não são só os do Flamengo. Os do Fluminense também. É óbvio que, se o treinador do Fluminense não achasse que seria melhor, ele não teria aceito. É algo que é bom para o espetáculo, é bom para o futebol brasileiro. Se fala tanto em liga, que deve ser algo para proteger o produto, e ver clubes criticarem uma decisão que protege a saúde dos jogadores e o produto, causa muita confusão adotar este caminho — completou.

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