Veja gols de Corinthians x Platense: Hugo falha, e Zapiola amplia
Duelo desta quarta-feira (27) é válido pela fase de grupos da Libertadores
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Corinthians e Platense estão se enfrentando, na noite desta quarta-feira (27), em jogo válido pela fase de grupos da Libertadores. Até aqui, o time argentino vai vencendo por 1 a 0, com gol de Zapiola. Veja o lance abaixo:
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Onde assistir Corinthians x Platense
Corinthians e Platense se enfrentam nesta quarta-feira (27), às 21h30 (horário de Brasília), na Neo Química Arena, em São Paulo (SP). O confronto, válido pela sexta rodada da Libertadores, terá transmissão da TV Globo e Paramount. ➡️Clique para assistir no Paramount
Antes de enfrentar o Platense, o Corinthians lidera o Grupo E com 11 pontos, três vitórias, dois empates e ainda sem derrotas. A equipe marcou oito gols e deu duas assistências. Com a liderança da chave já garantida, o time de Fernando Diniz agora busca a liderança geral da competição. Para isso, precisa torcer contra Flamengo, Independiente Rivadavia, Mirassol e Rosario Central na rodada.
Já o Platense, adversário do Corinthians, soma sete pontos, com duas vitórias, um empate e duas derrotas. A equipe marcou seis gols e deu sete assistências, ocupando a vice-liderança do grupo, mas ainda sem vaga garantida na próxima fase. Em caso de derrota, terá de torcer contra o Santa Fé, que enfrenta o Peñarol.
Corinthians e Platense se enfrentaram apenas uma vez em toda a história, justamente na partida da primeira rodada da competição. Na ocasião, o Corinthians marcou a estreia de Fernando Diniz no torneio com vitória por 2 a 0, gols de Kayke e Yuri Alberto.
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