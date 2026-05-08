Colombianos se revoltam com atitude do Flamengo: 'Gravíssimo'
Jogo entre o Rubro-Negro e o Independiente Medellín foi cancelado
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Antes do cancelamento do jogo entre Independiente Medellín e Flamengo, na noite desta quinta-feira (7), uma atitude do Rubro-Negro deixou muitos colombianos revoltados nas redes sociais. A partida foi interrompida por questões de segurança.
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Antes da bola rolar, o Flamengo publicou uma imagem de Wagner Moura interpretando o papel de Pablo Escobar na série "Narcos". Pablo foi um narcotraficante colombiano que deixou fortes marcas na sociedade até os dias atuais.
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A grande maioria dos colombianos não gosta que o país seja retratado com qualquer tipo de associação a Pablo Escobar, e por isso a revolta com a publicação do Flamengo. Veja a postagem e os comentários abaixo:
Veja repercussão dos colombianos
W.O.? Entenda prováveis punições ao Independiente Medellín por confusão contra o Flamengo
A confusão provocada pela torcida do Independiente Medellín no duelo com o Flamengo deve gerar punições à equipe colombiana após o cancelamento do jogo na noite desta quinta-feira (7). De acordo com o regulamento da Conmebol, o Órgão Disciplinar da Conmebol irá julgar a situação e determinar possíveis sanções ao clube, caso este seja considerado culpado. O provável é a determinação de vitória rubro-negra, mas não há data definida para o julgamento.
Conforme o Manual de Clubes da entidade, a responsabilidade pela segurança do jogo é do clube local. O descumprimento das obrigações, deveres, medidas e procedimentos constitui infração, e os órgãos judiciais disciplinares devem impor as sanções aplicáveis.
Antes mesmo desta quinta-feira (7), as autoridades de Medellín recomendaram que a partida contra o Flamengo fosse disputada com os portões fechados, uma vez que os protestos já estavam marcados. No entanto, o clube mandante insistiu na liberação do público e conseguiu autorização para abrir o estádio aos torcedores. A informação foi publicada, inicialmente, pela "Espn", e confirmada pela reportagem do Lance!.
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Desta forma, o provável é que o Órgão Disciplinar da Conmebol considere o Independiente Medellín como responsável pelo cancelamento da partida. Neste cenário, o artigo 24 do Código Disciplinar determina que o resultado considerado será de 3 a 0 para a equipe adversária, ou seja, vitória do Flamengo.
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