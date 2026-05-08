Torcedor do Vasco que perdeu visão após confusão no Maracanã recebe visita de Hugo Moura

O estudante Arthur Cortines Laxe Ferreira da Conceição, atingido no olho direito por uma bala de borracha durante uma confusão envolvendo policiais nas imediações do Maracanã após o clássico entre Flamengo e Vasco, no último domingo (3), recebeu uma visita especial na manhã desta quinta-feira (7). O volante Hugo Moura, autor do gol de empate do Cruz-Maltino no último lance da partida, foi ao encontro do torcedor que ainda recebe cuidados no hospital.

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O Lance! apurou que a iniciativa partiu do próprio jogador do Vasco, que pediu para sua assessoria organizar a visita após tomar conhecimento da história de Arthur. Coincidentemente, o filho de Hugo Moura também se chama Arthur.

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Relembre o caso envolvendo o torcedor do Vasco

Em contato com o Lance!, o torcedor do Vasco Arthur Conceição relatou momentos de tensão após o clássico contra o Flamengo no Maracanã. Segundo ele, a confusão começou ainda dentro do estádio, com uso de gás de pimenta contra torcedores, e se intensificou do lado de fora, onde policiais montados avançavam contra pessoas que tentavam deixar o local. Arthur afirmou que foi atingido no olho por uma bala de borracha enquanto se abrigava próximo às grades do estádio.

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Artur foi atingido por uma bala de borracha no olho direito enquanto saia de Flamengo x Vasco (Foto: Reprodução)

O estudante de 18 anos contou que, após ser ferido, teve dificuldades para conseguir atendimento. De acordo com o relato, policiais se recusaram a ajudá-lo e uma ambulância presente no local não recebeu autorização para levá-lo ao hospital. Ele acabou pegando um táxi sozinho até buscar atendimento médico. Após exames no Hospital Souza Aguiar, foram constatadas fraturas faciais e graves danos no globo ocular, com a perda definitiva da visão do olho direito.

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Em nota enviada ao Lance!, o Governo do Estado do Rio de Janeiro informou que está prestando suporte ao estudante e que a Procuradoria Geral do Estado buscará diálogo com a Defensoria Pública para avaliar um possível acordo sem necessidade de ação judicial. O governo também afirmou que determinou rigor na apuração do caso, com investigações abertas pelo comando da Polícia Montada e pelo Batalhão Especializado de Policiamento em Estádios (Bepe).

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