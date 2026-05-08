Flamengo faz brincadeira com jogo cancelado, e torcedores repercutem: 'Última vez'
Rubro-Negro publicou o chute de Luiz Araújo e afirmou ser o melhor momento da partida
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O Flamengo visitou Medellín, na Colômbia, para jogar mais uma partida da fase de grupos da Libertadores 2026. No entanto, o jogo acabou com apenas três minutos de bola rolando, já que teve de ser cancelado por falta de segurança.
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No primeiro minuto de partida, o Rubro-Negro carioca chegou com perigo e quase marcou com Luiz Araújo, mas a bola acabou passando a direita do goleiro colombiano. Na brincadeira da equipe do Flamengo, em suas redes sociais, esse foi o único bom momento do duelo.
Veja como os torcedores reagiram:
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Tensão na arquibancada
Texto de Lucas Bayer
Presença frequente nos jogos do Flamengo fora de casa, o torcedor Felipe Amorim esteve no setor visitante do estádio colombiano para apoiar a equipe carioca. Mesmo diante do clima caótico, o rubro-negro garantiu que, em nenhum momento, os brasileiros foram afetados pela confusão causada pelos torcedores locais.
— O ambiente para a gente foi bem tranquilo. Não teve, com a gente em si, nenhum estresse. Tanto da parte da torcida quanto da parte da polícia. Os torcedores estavam protestando por questões deles e ninguém nem chegou a xingar a gente. Foi tudo super tranquilo. O clima para nós estava bem tranquilo mesmo — iniciou Felipe Amorim, em entrevista ao Lance!.
— Do lado de fora também não vimos nada, só escutávamos os barulhos. A polícia segurou a gente lá dentro até conseguir controlar a situação do lado de fora. Depois, colocou todo mundo nos ônibus e escoltou até o ponto de encontro aqui no centro novamente — completou o flamenguista.
Resultado de Independiente Medellín x Flamengo será definido no tribunal
Com o jogo cancelado, o Flamengo agora aguarda um posicionamento oficial da CONMEBOL. De acordo com o regulamento da entidade, o Órgão Disciplinar da Conmebol irá analisar a situação e determinar possíveis sanções ao clube mandante, caso ele seja considerado culpado. A tendência é que a vitória seja atribuída ao Rubro-Negro, mas ainda não há data definida para o julgamento.
Para Felipe Amorim, o Flamengo deve receber os três pontos, já que o clube não teve qualquer responsabilidade pelos problemas que causaram o cancelamento da partida.
— O Flamengo tem que ganhar os três pontos, claro, porque não teve jogo por problema deles. O Flamengo não tem nada a ver com isso — afirmou Felipe.
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