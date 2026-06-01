Dublador realiza leitura labial de polêmica em Palmeiras x Chapecoense

Palmeiras e Chapecoense se enfrentaram no último domingo (31) em partida válida pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro, em um jogo com muitas intervenções da arbitragem. O jogo, que terminou em vitória da equipe mandante, foi marcado por polêmicas que agitaram torcedores e internautas. Gustavo Machado, especialista em dublagem, publicou um vídeo nas redes sociais realizando a leitura labial do lance crucial do jogo: o gol anulado da Chapecoense.

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Confira a confusão da arbitragem em Palmeiras x Chapecoense

Dublagem da polêmica de Palmeiras X Chapecoense! 🔥 pic.twitter.com/DOrKLjEr8y — Gustavo Machado (@gustavomachadog) June 1, 2026

Como foi o confronto

Mesmo com uma escalação alternativa devido aos desfalques por convocações e suspensões, o Palmeiras foi melhor no primeiro tempo e acumulou boas oportunidades para abrir o placar ainda nos minutos iniciais. Com o passar do tempo, o time da casa perdeu ímpeto e viu a Chapecoense equilibrar as ações. Nos minutos finais da etapa inicial, Allan foi expulso após uma forte entrada em Giovanni Augusto. Cria da Academia, o atacante era a principal válvula de escape do time alviverde e vinha sendo um dos destaques em campo até o cartão vermelho.

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Paulinho saiu do banco de reservas para garantir a vitória do Palmeiras diante da Chapecoense, mesmo com nove jogadores de linha durante os 45 minutos finais. Em vantagem, Abel Ferreira optou por fechar o time e passou a atuar com três zagueiros após a entrada de Benedetti.

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Os minutos finais foram marcados por revisões do VAR, pela anulação de um pênalti a favor da Chapecoense e pela marcação de outro para os visitantes. No fim, Bolasie acertou o travessão, e o placar permaneceu inalterado. Palmeiras 1 x 0 Chapecoense.

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