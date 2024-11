Globo e Band confirmam transmissão de campeonato na reta final de 2024

As emissoras Band e Globo, além do Canal Goat, do YouTube, fecharam nesta terça-feira (19) um acordo para transmitir a Brasil Ladies Cup. O torneio de futebol feminino, que marca o encerramento da temporada brasileira, acontece entre os dias 15 e 22 de dezembro, no Estádio do Canindé, em São Paulo.

De acordo com a apuração do portal F5, da Folha de São Paulo, todos os jogos do campeonato serão transmitidos pelo canal Goat e pela BandSports. No Sportv, canal esportivo da Globo, serão transmitidas apenas as partidas do dia 20 de dezembro e a final do torneio, que também estará na tela da Band, para todo o Brasil.

O campeonato estreia no próximo dia 15 de dezembro com o confronto entre Avaí/Kindermann e a Seleção do Paraguai, às 17h, no Canindé. As duas equipes estão presentes no Grupo A, que também conta com Bahia e Pumas, do México. Já o Grupo B é composto por River Plate-ARG, Athletico-PR, Grêmio e Sport.

Como é de costume, o campeonato irá promover mais uma vez uma série de atividades voltadas para o incentivo ao futebol feminino. Durante a semana do evento, irá acontecer palestras, workshops e clínicas esportivas voltadas para a modalidade.

Última edição do campeonato Ladies Cup

Em 2023, o Internacional se consagrou campeão da Ladies Cup. Na decisão, o clube gaúcho superou o Santos por 1 a 0, no Estádio Canindé. Apesar do título na última temporada, o Colorado é ausência na edição deste ano.

