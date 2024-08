(Foto: Divulgação)







Escrito por Lance! • Publicada em 13/08/2024 - 15:00 • Rio de Janeiro

O grupo Globo (TV Globo, SporTV, Globoplay e Ge) fizeram a cobertura completa das Olimpíadas de Paris 2024. Ao fim dos jogos, a emissora divulgou os números de audiência atingidos durante os Jogos Olímpicos e quais foram os esportes mais procurados pelo público. No topo do ranking, a Seleção Brasileira de futebol feminino superou grandes eventos como o ouro inédito de Rebeca Andrade contra Simone Biles.

Na última Olimpíada de Marta, a Seleção Brasileira chegou até a grande final, mas perdeu para os Estados Unidos, por 1 a 0 no Parc des Princes.

Seleção Brasileira ficou com a medalha de prata nas Olimpíadas de Paris 2024. (Foto: Christophe Archambault/AFP)

Assim como no quadro de medalhas brasileiro, as mulheres também comandaram as transmissões e dominaram as quatro primeiras posições no ranking de alcance.

A cobertura das Olimpíadas de Paris superou em 10% a edição passada, de Tóquio 2020. As transmissões televisivas da Globo atingiram 81% dos lares brasileiros, registrando um aumento de 6% em relação aos dias anteriores ao início dos Jogos.