São Paulo x Corinthians: como é o histórico do clássico no futebol feminino?

Foto: Meu Timão







Escrito por Lance! • Publicada em 15/09/2024 - 09:11 • Rio de Janeiro (RJ)

São Paulo e Corinthians se enfrentam neste domingo (15), às 10h (de Brasília), pelo primeiro jogo da final do Brasileirão Feminino de 2024. Saiba como é o retrospecto do clássico no futebol feminino!

Ao longo da história, as equipes já se enfrentaram em 15 oportunidades, com quatro vitórias do Tricolor, um empate e 10 triunfos do Corinthians. No último encontro, no Paulistão Feminino, vitória do Timão por 2 a 1.

Foto: Meu Timão

➡️ Primeiro jogo da final do Brasileirão Feminino será no MorumBis, anuncia Julio Casares

✅ FICHA TÉCNICA

SÃO PAULO x CORINTHIANS

FINAL - BRASILEIRÃO FEMININO

🗓️ Data e horário: domingo, 15 de setembro de 2024, às 10h;

📍 Local: Morumbis, em São Paulo (SP);

📺 Onde assistir: Globo (TV aberta), SporTV (TV fechada), TV Brasil (TV aberta) e canal GOAT (YouTube).

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:

SÃO PAULO (Técnico: Thiago Viana)

Carlinha; Letícia Alves, Kaká, Ana Alice e Bia Menezes; Robinha, Aline Milene , Rafa Mineira e Camilinha; Mariana Santos e Ariel.

CORINTHIANS (Técnico: Lucas Piccinato)

Nicole Ramos; Belinha, Daniela Arias, Marina, Yasmim; Yaya, Duda Sampaio e Victória Albuquerque; Gabi Portilho, Millene e Jaque.