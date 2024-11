LAY’S® é patrocinadora oficial do Paulistão Feminino Sicredi 2024. A marca aproveita o espaço para reforçar seu compromisso com o futebol feminino. Este patrocínio se junta a outras iniciativas de LAY’S® em torneios femininos e masculinos ao redor do mundo e ao longo dos anos.

A marca tem como conceito no futebol “Sem LAY’S®, Sem Jogo”, que promove a diversão e a união entre os fãs do esporte, independentemente do gênero. A iniciativa visa aumentar a visibilidade do futebol feminino, utilizando a influência global da marca para fomentar a conversa dentro e fora dos campos.

Daniella Lopes, Gerente de Marketing na PepsiCo Brasil, destacou a importância da iniciativa.

- Queremos que esse lado alegre de LAY’S® mostre que o futebol feminino é tão emocionante e vibrante quanto o masculino, sendo força motora do espírito esportivo, da reunião entre amigos e da diversão. Com o patrocínio, conseguimos nos aproximar mais do consumidor e passar a mensagem da marca - afirmou.

Além do patrocínio, LAY’S® tem promovido ações para construir reputação junto ao público feminino e aos homens que apoiam o futebol feminino. Isso inclui criar mais oportunidades de destaque para as mulheres no esporte.

Como parte de seu compromisso, LAY’S® também vai organizar um encontro entre Elaine Trevisan, narradora esportiva, e Alê Xavier, influenciadora especialista no segmento, com jovens atletas do projeto EPROCAD para debater sobre o papel e atuação das mulheres dentro e fora de campo empoderando novas gerações para o esporte.

A marca também se destaca por suas iniciativas de ESG (critérios sociais, ambientais e de governança) no esporte. Como exemplo o LAY’S® RePlay, um projeto global que promove a prática esportiva e gera impactos positivos em comunidades vulneráveis. Em parceria com a Fundação EPROCAD, LAY’S® utilizou pacotes de salgadinhos vazios para construir um campo de futebol sustentável, demonstrando seu compromisso com a sustentabilidade e o desenvolvimento social.

