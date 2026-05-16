menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFora de Campo

Brasileirão: Vidente crava resultado de Fluminense x São Paulo

Duelo de Tricolores ainda não terá Dorival Jr na beira do campo

Lucas Cremonese
São Paulo (SP)
Supervisionado porLeonardo Damico,
Dia 16/05/2026
08:00
Favorite o Lance! no Google
Maracanã receberá último jogo da Seleção antes de grupo embarcar para a Copa do Mundo
imagem cameraMaracanã receberá último jogo da Seleção antes de grupo embarcar para a Copa do Mundo (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Fluminense e São Paulo se enfrentam, no Maracanã, por mais uma rodada do Brasileirão 2026. De acordo com o tarólogo do canal "Fanátticos", no Youtube, o resultado da partida já está definido. Mesmo com novo treinador anunciado, o Tricolor Paulista não poderá contar com Dorival Jr na beira do gramado para o duelo.

continua após a publicidade

➡️Fala de Ancelotti sobre Neymar na Copa repercute: 'Mais que claro'

De acordo com o cartomante, o duelo de tricolores irá acabar empatado em 0 a 0.

Dorival Júnior - São Paulo 1x0 LDU - Sul-Americana
Dorival Júnior - São Paulo 1x0 LDU - Sul-Americana (Fotos: Rubens Chiri / saopaulofc.net)

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

💰 Aposte em jogos de futebol pelo mundo!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

O Tricolor carioca tenta dar uma resposta ao torcedor após atuações irregulares nas últimas semanas. Apesar da classificação para as oitavas de final da Copa do Brasil, o time comandado por Luis Zubeldía segue pressionado pela campanha ruim na Libertadores e pela sequência de jogos sem convencer no Maracanã.

Já o São Paulo chega em meio a uma crise ainda maior. Eliminado da Copa do Brasil pelo Juventude no meio de semana, o clube demitiu o técnico Roger Machado após a derrota por 3 a 1. O Tricolor paulista tenta reagir no Brasileirão para não perder contato com os primeiros colocados. Dorival Júnior ainda não deve comandar o time na beira do gramada

continua após a publicidade

O Fluminense ocupa a terceira posição, com 27 pontos, enquanto o São Paulo aparece logo atrás, em quarto, com 24.

Confira as informações do jogo Fluminense x São Paulo

✅ FICHA TÉCNICA
FLUMINENSE X SÃO PAULO
16ª RODADA - CAMPEONATO BRASILEIRO

📆 Data e horário: sábado, 16 de maio de 2026, às 19h (de Brasília)
📍 Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)
📺 Onde assistir: Record, Premiere, CazéTV e Prime Video

ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO)
🚩 Assistentes: Alessandro Alvaro Rocha de Matos (BA) e Leone Carvalho Rocha (GO)
🖥️ VAR: Rafael Traci (SC)

continua após a publicidade

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias