Brasileirão: Vidente crava resultado de Fluminense x São Paulo

Fluminense e São Paulo se enfrentam, no Maracanã, por mais uma rodada do Brasileirão 2026. De acordo com o tarólogo do canal "Fanátticos", no Youtube, o resultado da partida já está definido. Mesmo com novo treinador anunciado, o Tricolor Paulista não poderá contar com Dorival Jr na beira do gramado para o duelo.

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De acordo com o cartomante, o duelo de tricolores irá acabar empatado em 0 a 0.

Dorival Júnior - São Paulo 1x0 LDU - Sul-Americana (Fotos: Rubens Chiri / saopaulofc.net)

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O Tricolor carioca tenta dar uma resposta ao torcedor após atuações irregulares nas últimas semanas. Apesar da classificação para as oitavas de final da Copa do Brasil, o time comandado por Luis Zubeldía segue pressionado pela campanha ruim na Libertadores e pela sequência de jogos sem convencer no Maracanã.

Já o São Paulo chega em meio a uma crise ainda maior. Eliminado da Copa do Brasil pelo Juventude no meio de semana, o clube demitiu o técnico Roger Machado após a derrota por 3 a 1. O Tricolor paulista tenta reagir no Brasileirão para não perder contato com os primeiros colocados. Dorival Júnior ainda não deve comandar o time na beira do gramada

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O Fluminense ocupa a terceira posição, com 27 pontos, enquanto o São Paulo aparece logo atrás, em quarto, com 24.

Confira as informações do jogo Fluminense x São Paulo

✅ FICHA TÉCNICA

FLUMINENSE X SÃO PAULO

16ª RODADA - CAMPEONATO BRASILEIRO

📆 Data e horário: sábado, 16 de maio de 2026, às 19h (de Brasília)

📍 Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)

📺 Onde assistir: Record, Premiere, CazéTV e Prime Video

ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO)

🚩 Assistentes: Alessandro Alvaro Rocha de Matos (BA) e Leone Carvalho Rocha (GO)

🖥️ VAR: Rafael Traci (SC)