Brasileirão: Vidente crava resultado de Fluminense x São Paulo
Duelo de Tricolores ainda não terá Dorival Jr na beira do campo
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Fluminense e São Paulo se enfrentam, no Maracanã, por mais uma rodada do Brasileirão 2026. De acordo com o tarólogo do canal "Fanátticos", no Youtube, o resultado da partida já está definido. Mesmo com novo treinador anunciado, o Tricolor Paulista não poderá contar com Dorival Jr na beira do gramado para o duelo.
Fluminense x São Paulo: onde assistir, horário e escalações
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De acordo com o cartomante, o duelo de tricolores irá acabar empatado em 0 a 0.
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O Tricolor carioca tenta dar uma resposta ao torcedor após atuações irregulares nas últimas semanas. Apesar da classificação para as oitavas de final da Copa do Brasil, o time comandado por Luis Zubeldía segue pressionado pela campanha ruim na Libertadores e pela sequência de jogos sem convencer no Maracanã.
Já o São Paulo chega em meio a uma crise ainda maior. Eliminado da Copa do Brasil pelo Juventude no meio de semana, o clube demitiu o técnico Roger Machado após a derrota por 3 a 1. O Tricolor paulista tenta reagir no Brasileirão para não perder contato com os primeiros colocados. Dorival Júnior ainda não deve comandar o time na beira do gramada
O Fluminense ocupa a terceira posição, com 27 pontos, enquanto o São Paulo aparece logo atrás, em quarto, com 24.
Confira as informações do jogo Fluminense x São Paulo
✅ FICHA TÉCNICA
FLUMINENSE X SÃO PAULO
16ª RODADA - CAMPEONATO BRASILEIRO
📆 Data e horário: sábado, 16 de maio de 2026, às 19h (de Brasília)
📍 Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)
📺 Onde assistir: Record, Premiere, CazéTV e Prime Video
ARBITRAGEM
🟨 Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO)
🚩 Assistentes: Alessandro Alvaro Rocha de Matos (BA) e Leone Carvalho Rocha (GO)
🖥️ VAR: Rafael Traci (SC)
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