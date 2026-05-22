Mano perde a paciência com dupla do Corinthians: 'Não dá'

O Corinthians empatou com o Peñarol por 1 a 1, na noite desta quinta-feira (21), em jogo válido pela fase de grupos da Libertadores. Depois da partida, o comentarista Maurício Borges, conhecido como "Mano", criticou dois jogadores do Timão.

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Com o resultado obtido no Uruguai, o Corinthians garantiu o primeiro lugar do grupo na Libertadores com uma rodada de antecedência. Mano destacou o resultado, mas criticou Pedro Raúl e Yuri Alberto.

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- Objetivo concluído no Uruguai. Time titular preservado para focar no jogo do Brasileirão no fim de semana. Time reserva conseguiu arrancar o ponto que precisava e garantiu matematicamente o primeiro lugar do grupo. Mas uma coisa é fato: O Pedro Raul e Yuri não dá mais — disparou o jornalista depois do empate do Corinthians.

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Peñarol x Corinthians pela Copa Libertadores (Foto: Dante FERNANDEZ / AFP)

Como foi o jogo entre Peñarol e Corinthians

O Peñarol abriu o placar no primeiro tempo após gol em bola parada. Trindade cobrou escanteio, e Maxi Oliveira subiu mais alto que a defesa do Corinthians para abrir o placar. A equipe uruguaia ainda teve outro gol marcado, com Umpiérrez, mas o lance foi anulado por impedimento no início da jogada. O Corinthians buscou o empate e terminou a primeira etapa em alta, com chances criadas por Kaio César, Labyad e André, mas sem conseguir balançar as redes.

O Corinthians insistiu na segunda etapa e foi premiado aos 17 minutos. Kaio César cruzou, Pedro Raul desviou e viu o goleiro fazer a defesa. No rebote, Labyad mandou para o gol e empatou a partida. Precisando da vitória, o Peñarol se lançou ao ataque em busca do gol e acabou deixando mais espaços para o Corinthians, que, no entanto, não conseguiu aproveitar os contra-ataques. Aos 47, Yuri Alberto teve a grande chance para a virada, mas parou no goleiro Aguerre. Aos 50, em nova oportunidade, o camisa 9 mandou para fora.

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