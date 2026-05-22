Polícia apreende 200 mil figurinhas da Copa do Mundo falsificadas

A Polícia Civil do Rio (PCERJ) apreendeu um carregamento com 200 mil figurinhas da Copa do Mundo falsificadas. A apreensão aconteceu na quinta-feira (21) em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Além das figurinhas, uma grande quantidade de camisas falsas da Seleção Brasileira também foi encontrada.

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A ação foi realizada por agentes da Delegacia de Repressão aos Crimes Contra a Propriedade Imaterial (DRCPIM). As peças foram encontradas no compartimento de carga de um ônibus que saía de Nova Iguaçu, com destino a outros municípios da região.

O material apreendido irá passar por perícia e, posteriormente, será destruído. A Polícia Civil agora tenta identificar os responsáveis pela fabricação e distribuição das figurinhas falsas da Copa do Mundo, e das camisas da Seleção.

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Carregamento de figurinhas da Copa do Mundo falsas estava no bagageiro de um ônibus (Divulgação/PCERJ)

Procura por figurinhas da Copa está em alta

A procura por figurinhas da Copa do Mundo tem sido alta, apesar dos preços considerados elevados pelos colecionadores. Os álbuns de capa dura custam R$ 80, enquanto os de brochura custam R$ 25 e os pacotes, que embalam sete cromos cada, saem a R$ 7.

Além da tradicional aquisição em bancas de revistas, o comércio online também caiu nas graças dos brasileiros e tem sido um dos grande meios de aquisição.

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Um levantamento realizado pela Tunad, empresa de inteligência de mídia e engajamento de marcas, apontou crescimento no interesse na busca por figurinhas da Copa do Mundo em empresas como iFood, OXXO, McDonald's, 99 Food e Keeta logo após o início das vendas, em 1º de maio.

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