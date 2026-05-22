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Polícia apreende 200 mil figurinhas da Copa do Mundo falsificadas

Agentes também encontraram grande quantidade de camisas falsas da Seleção

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Marcio Dolzan
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 22/05/2026
11:37
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Polícia Civil do Rio exibe carga de 200 mil figurinhas da Copa do Mundo falsas
imagem cameraPolícia Civil do Rio exibe carga de 200 mil figurinhas da Copa do Mundo falsas (Divulgação/PCERJ)
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A Polícia Civil do Rio (PCERJ) apreendeu um carregamento com 200 mil figurinhas da Copa do Mundo falsificadas. A apreensão aconteceu na quinta-feira (21) em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Além das figurinhas, uma grande quantidade de camisas falsas da Seleção Brasileira também foi encontrada.

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A ação foi realizada por agentes da Delegacia de Repressão aos Crimes Contra a Propriedade Imaterial (DRCPIM). As peças foram encontradas no compartimento de carga de um ônibus que saía de Nova Iguaçu, com destino a outros municípios da região.

O material apreendido irá passar por perícia e, posteriormente, será destruído. A Polícia Civil agora tenta identificar os responsáveis pela fabricação e distribuição das figurinhas falsas da Copa do Mundo, e das camisas da Seleção.

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Polícia Civil do Rio exibe carga de 200 mil figurinhas da Copa do Mundo falsas (Divulgação/PCERJ)
Carregamento de figurinhas da Copa do Mundo falsas estava no bagageiro de um ônibus (Divulgação/PCERJ)

Procura por figurinhas da Copa está em alta

A procura por figurinhas da Copa do Mundo tem sido alta, apesar dos preços considerados elevados pelos colecionadores. Os álbuns de capa dura custam R$ 80, enquanto os de brochura custam R$ 25 e os pacotes, que embalam sete cromos cada, saem a R$ 7.

Além da tradicional aquisição em bancas de revistas, o comércio online também caiu nas graças dos brasileiros e tem sido um dos grande meios de aquisição.

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Um levantamento realizado pela Tunad, empresa de inteligência de mídia e engajamento de marcas, apontou crescimento no interesse na busca por figurinhas da Copa do Mundo em empresas como iFood, OXXO, McDonald's, 99 Food e Keeta logo após o início das vendas, em 1º de maio.

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