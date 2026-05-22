Guardiola recebe recado após anúncio de Manchester City: 'O que vai ser?'

Dez anos e 20 títulos depois, chega ao fim a passagem de Pep Guardiola no comando do Manchester City. Com anúncio feito por meio de um comunicado oficial do clube, Guardiola fará sua despedida dos Citizens no domingo (24), contra o Aston Villa, no Etihad Stadium, pela última rodada do campeonato inglês. A divulgação gerou grande repercussão entre torcedores e internautas nas redes sociais.

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Reação da web com despedida de Pep Guardiola do Manchester City

A imprensa inglesa já noticiava a saída do treinador e tratava o desfecho como iminente. Segundo jornais europeus, após vazamento do tema, Pep Guardiola comunicou internamente a decisão de deixar o Manchester City.

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Guardiola chegou ao City em 2016 e foi o nome da transformação do clube em uma potência no futebol mundial. Neste período, foram 20 títulos conquistados, contando seis Premier Leagues e uma inédita Liga dos Campeões.

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Próximos passos do treinador espanhol

Mesmo com contrato até junho de 2027, Guardiola optou por sair de forma antecipada. Alguns veículos da Inglaterra já anunciaram o italiano Enzo Maresca, ex-auxiliar de Guardiola, como o sucessor do histórico técnico espanhol.

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Guardiola, que assumirá o papel de embaixador global e dará consultoria técnica aos clubes do City Football Group, já é alvo de clubes europeus e também de algumas seleções.

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