De saída do Botafogo, Barboza publica vídeo de despedida; confira
Zagueiro se apresentará ao Palmeiras no próximo semestre
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O Botafogo vendeu o zagueiro argentino Alexander Barboza ao Palmeiras por US$ 4 milhões (cerca de R$ 20 milhões). A negociação foi concluída após o clube carioca informar ao jogador sobre a necessidade de recursos para quitar salários do elenco. Barboza publicou mensagem de despedida nas redes sociais nesta sexta-feira (22).
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O defensor disputou sua última partida pelo alvinegro na quarta-feira anterior, na vitória por 3 a 0 sobre o Independiente Petrolero pela Copa Sul-Americana. Durante sua passagem pelo clube carioca, o argentino acumulou 123 jogos, quatro gols e quatro assistências. Conquistou dois títulos em 2024: Campeonato Brasileiro e Libertadores.
Post de agradecimento de Barboza ao Botafogo
"Hoje encerro meu ciclo no clube, apenas palavras de agradecimento a todos que participaram da minha passagem por aqui.
OBRIGADO BOTAFOGO."
Como foi definida a saída do zagueiro
A diretoria botafoguense comunicou a Barboza que precisava vender o atleta para pagar os salários dos jogadores. A renovação contratual do zagueiro estava paralisada. O clube apresentou duas propostas ao defensor: Palmeiras e Cruzeiro. A decisão final baseou-se na oferta financeira mais vantajosa.
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No domingo anterior à última partida, Barboza se despediu do Estádio Nilton Santos durante a vitória sobre o Corinthians pelo Brasileirão. Na zona mista após aquele jogo, o zagueiro explicou os bastidores da negociação:
- O clube precisa de dinheiro, precisava pagar o salário dos jogadores e ligaram para mim falando que eu tinha que ir embora porque a minha renovação no clube estava parada. Com a renovação travada, o clube decidiu que o melhor era me vender e falou para mim: 'tem que ir embora'. Me deram as opções de Palmeiras e Cruzeiro. O clube escolheu quem dava mais dinheiro. A realidade é que eu não me senti valorizado - declarou Barboza.
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O defensor relatou que a ligação do Botafogo comunicando sua venda foi inesperada. Aceitou deixar o clube para contribuir com o pagamento dos salários dos companheiros de equipe.
Os valores oferecidos pelo Cruzeiro na disputa pela contratação não foram divulgados. Os termos contratuais entre Barboza e o Palmeiras também não foram revelados. As razões específicas para a paralisação das negociações de renovação entre o jogador e o Botafogo não foram esclarecidas.
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