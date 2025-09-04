Estreia da Ge TV tem ‘alfinetadas’ à Cazé TV; veja

A partida entre Brasil x Chile, pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026, marca a estreia da GE TV, nova plataforma de streaming da Globo. Em disputa com a CazéTV, o canal tem objetivo de competir com a demanda de audiência no meio digital.

Durante o vídeo de apresentação do novo canal, os internautas apontaram algumas provocações direcionadas à CazéTV. Narrado pela atriz e apresentadora Regina Casé, o conteúdo destaca a demora do Grupo Globo em aderir a nova plataforma de comunicação e contextualiza como funcionará a plataforma.

Além disso, frases marcantes como “outro patamar” e “vocês vão ter que me engolir” foram usadas para destacar o conteúdo. Ao final do anúncio, uma camisa da Seleção Brasileira com o nome “Regina GE” foi exposta, em uma nítida provocação ao dono da CazéTV, Casimiro Miguel.

Popularmente conhecido como Cazé, o influenciador foi alvo de alfinetadas pela emissora. Segundo um dos torcedores, durante a transmissão da GE TV, os jornalistas se refiriram ao volante Casemiro como “GEsemiro”. Confira abaixo.

Brasil e Chile marca a estreia de Carlo Ancelotti em jogos oficiais da seleção no Maracanã. Inclusive, a partida acontece no maior palco do futebol mundial à pedido do italiano. Já classificada para a próxima edição da Copa do Mundo, a Seleção Brasileira encerra sua participação contra a Bolívia, na próxima terça-feira (9), às 20h30 (de Brasília), em El Alto.

O que é a GE TV?

A iniciativa do grupo Globo com a criação do novo veículo é competir pela demanda de audiência no meio digital. Após o crescimento recente da "Cazé TV", do influenciador Casimiro Miguel, a emissora sentiu a necessidade de explorar e se tornar comepetitiva no novo mercado.

Além de Rafael, também estão inclusos no projeto o narrador Jorge Iggor, e os jornalistas Burno Formiga, Mariana Spinelli, além do apresentador Fred Bruno e o também ex-jogador André. As transmissões ao vivo de eventos esportivos constituirão o principal atrativo da GE TV.

Entre as atrações confirmadas estão a NFL (liga de futebol americano), com exibições nas tardes de domingos, além de outros campeonatos cujos direitos já pertençam à Globo e estejam liberados para exibição no YouTube. Um caso desse é o Brasileirão.