CazéTV elege seleção do Brasileirão 2025; confira
Campeonato chegou ao fim neste domingo (7)
A CazéTV elegeu a seleção do Brasileirão 2025 durante o programa "Copazona", reunindo alguns dos principais destaques da temporada. A escolha foi feita em debate entre os jornalistas Fernando Campos, Luis Felipe Freitas, Casimiro Miguel e Igor Rodrigues, que analisaram o desempenho dos atletas ao longo do campeonato.
O goleiro escolhido foi Gabriel Brazão, do Santos, que se destacou mesmo em uma temporada de altos e baixos do Peixe, sendo decisivo em diversas partidas com defesas importantes. Na lateral-direita, Paulo Henrique, do Vasco, foi eleito pelo desempenho de destaque, em um Vasco apagado.
A dupla de zaga da seleção do Brasileirão é formada por Léo Ortiz e Léo Pereira, ambos do Flamengo. Os defensores rubro-negros foram pilares do sistema defensivo sólido da equipe com a melhor defesa do campeonato.
Pela lateral esquerda, o escolhido para a seleção foi Reinaldo, do Mirassol, um dos grandes destaques da surpreendente campanha do clube no Brasileirão 2025. O jogador chamou atenção principalmente pela participação ofensiva.
Apesar de só ter disputado 28 partidas pela competição nacional, o volante Jorginho, do Flamengo, foi o escolhido. Na criação, os meias Matheus Pereira, do Cruzeiro, e Arrascaeta, do Flamengo completaram o meio da seleção do Brasileirão.
No ataque, a seleção conta com Kaio Jorge, do Cruzeiro, Vitor Roque e Flaco López, do Palmeiras. O trio ofensivo foi escolhido pelo número de gols e importância direta nos resultados de suas equipes.
A seleção do Brasileirão eleita pela CazéTV
Goleiro: Gabriel Brazão (Santos)
Lateral-Direito: Paulo Henrique (Vasco)
Zagueiros: Léo Ortiz e Léo Pereira (Flamengo)
Lateral-Esquerdo: Reinaldo (Mirassol)
Volante: Jorginho (Flamengo)
Meias: Matheus Pereira (Cruzeiro) e Arrascaeta (Flamengo)
Atacantes: Kaio Jorge (Cruzeiro), Vitor Roque (Palmeiras) e Flaco López (Palmeiras)
