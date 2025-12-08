CazéTV elege seleção do Brasileirão 2025; confira

A CazéTV elegeu a seleção do Brasileirão 2025 durante o programa "Copazona", reunindo alguns dos principais destaques da temporada. A escolha foi feita em debate entre os jornalistas Fernando Campos, Luis Felipe Freitas, Casimiro Miguel e Igor Rodrigues, que analisaram o desempenho dos atletas ao longo do campeonato.

O goleiro escolhido foi Gabriel Brazão, do Santos, que se destacou mesmo em uma temporada de altos e baixos do Peixe, sendo decisivo em diversas partidas com defesas importantes. Na lateral-direita, Paulo Henrique, do Vasco, foi eleito pelo desempenho de destaque, em um Vasco apagado.

A dupla de zaga da seleção do Brasileirão é formada por Léo Ortiz e Léo Pereira, ambos do Flamengo. Os defensores rubro-negros foram pilares do sistema defensivo sólido da equipe com a melhor defesa do campeonato.

Jornalistas da CazéTV elegem seleção do Brasileirão 2025 (Foto: Reprodução)

Pela lateral esquerda, o escolhido para a seleção foi Reinaldo, do Mirassol, um dos grandes destaques da surpreendente campanha do clube no Brasileirão 2025. O jogador chamou atenção principalmente pela participação ofensiva.

Apesar de só ter disputado 28 partidas pela competição nacional, o volante Jorginho, do Flamengo, foi o escolhido. Na criação, os meias Matheus Pereira, do Cruzeiro, e Arrascaeta, do Flamengo completaram o meio da seleção do Brasileirão.

No ataque, a seleção conta com Kaio Jorge, do Cruzeiro, Vitor Roque e Flaco López, do Palmeiras. O trio ofensivo foi escolhido pelo número de gols e importância direta nos resultados de suas equipes.

A seleção do Brasileirão eleita pela CazéTV

Goleiro: Gabriel Brazão (Santos)

Lateral-Direito: Paulo Henrique (Vasco)

Zagueiros: Léo Ortiz e Léo Pereira (Flamengo)

Lateral-Esquerdo: Reinaldo (Mirassol)

Volante: Jorginho (Flamengo)

Meias: Matheus Pereira (Cruzeiro) e Arrascaeta (Flamengo)

Atacantes: Kaio Jorge (Cruzeiro), Vitor Roque (Palmeiras) e Flaco López (Palmeiras)

