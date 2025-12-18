Ge TV mostra força com Flamengo no Mundial, supera CazéTV e deixa recado
Projeto digital superou a concorrência e liderou a audiência no Mundial
- Matéria
- Mais Notícias
A Copa Intercontinental de 2025 marcou a primeira grande disputa entre os dois maiores projetos digitais da atualidade. Durante a competição, os canais esportivos Ge TV e Cazé TV transmitiram simultaneamente as partidas do Flamengo e travaram uma grande disputa por audiência no mês de dezembro. Sem dar muitas brechas ao concorrente, o novo produto da Globo levou a melhor durante as três partidas e alcançou mais de 64 milhões de telespectadores.
Globo vê GE TV como primeiro passo contra crescimento da Cazé TV e novos concorrentes
Lance! Biz
GE TV alcança marca impressionante nos dois primeiros meses no ar; confira
Fora de Campo
CazéTV chega a acordo e vai transmitir as Olimpíadas de 2028, em Los Angeles
Lance! Biz
Durante a estreia rubro-negra, contra o Cruz Azul, do México, a Globo patrocinou a transmissão, fazendo com que a Ge TV registrasse um pico de 2,4 milhões de torcedores simultâneos, gerando uma diferença de 1,3 milhão para o projeto de Casimiro Miguel. Ao todo, 10 milhões de pessoas passaram pela transmissão da Cazé TV, contra 16 milhões da concorrente.
➡️CazéTV x GeTV: Veja quem teve maior audiência na final entre PSG x Flamengo
Já na semifinal, contra o Pyramids, do Egito, os números foram praticamente os mesmos. Ainda com patrocínio da emissora, o produto digital da Globo seguiu liderando a audiência em jogos do Flamengo na competição, com os mesmos 1,3 milhão de diferença. Nesta partida, 15 milhões de torcedores acessaram à transmissão da Ge TV, contra apenas 4,4 milhões na Cazé TV.
PSG x Flamengo na Getv e na CazéTV
Na grande final, os dois canais patrocinaram suas transmissões e travaram uma verdadeira guerra por audiência. O produto liderado pelo influenciador Casimiro Miguel levou a melhor, durante boa parte da primeira etapa, mas acabou sendo ultrapassado logo após o gol do PSG.
Ao final dos 90 minutos, a GeTV registrou a maior disparidade desde o início da competição e teve um pico de 4,8 milhões de torcedores simultâneos, gerando uma diferença de 1,7 milhões para o projeto de Casimiro Miguel.
➡️Ídolo do Corinthians, Renato Augusto fecha com a Globo; saiba data de estreia
Já na prorrogação, o projeto esportivo da Globo alcançou a marca de 1 milhão de likes em sua live no Youtube, enquanto a CazéTV registrava 702 mil curtidas em sua transmissão. Durante a decisão, mais de 33 milhões de torcedores acompanharam a transmissão pela Ge TV, enquanto o produto de Casimiro Miguel registrou mais de 26 milhões.
Ge TV mostrou que poderia estar em outro patamar
Criado para competir diretamente com a Cazé TV, o produto digital da Globo contratou nomes de peso para comandar suas transmissões, como Jorge Iggor, Bruno Formiga e Mariana Spinelli, e fez sua estreia nas telinhas no início de setembro.
Não demorou muito para conquistar seu espaço entre os apaixonados por futebol. Já na primeira transmissão, durante a vitória da Seleção Brasileira contra o Chile, na penúltima rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026, a Ge TV liderava o número de audiência no Youtube. Em sua primeira transmissão, mais de 7 milhões de torcedores acompanharam a partida pelo canal.
📲 Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas
Na reta final da temporada, o canal esportivo seguiu realizando coberturas importantes para os clubes brasileiros. Como as semifinais da Libertadores e a grande final, disputada entre Flamengo e Palmeiras.
No Intercontinental a expectativa era ainda maior. Pela primeira vez, Ge TV e Cazé TV transmitiram uma partida simultânea e mostraram sua força no cenário nacional. Depois de levar a melhor nas três partidas do Flamengo na competição, o novo produto digital da Globo alcançou mais de 64 milhões de telespectadores e reforçou que poderia estar um patamar acima da concorrente, caso fosse criado anteriormente. O canal de Casimiro está no ar desde 2022.
- Matéria
- Mais Notícias