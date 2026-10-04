De acordo com dados das estatísticas eleitorais do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), mais de 158 milhões de brasileiros estão aptos a votar nas eleições neste domingo (4). Com mais de 20 mil candidaturas registradas em todo o país, os eleitores têm acompanhado a investida de ex-jogadores de futebol e ex-atletas de outras modalidades na política, casos de Edmundo, ex-Vasco e Palmeiras; Vanderlei Luxemburgo; Marcelinho Carioca, ídolo do Corinthians; e Leila Barros, medalhista de bronze pela Seleção Brasileira de vôlei feminino nos Jogos Olímpicos de Atlanta (1996) e Sydney (2000).

RIO DE JANEIRO

Na galeria de grandes ídolos do Vasco, Edmundo, de 55 anos, é candidato a deputado federal pelo PSDB. Deputado federal pelo Rio, o ex-nadador Luiz Lima (Novo) busca um novo mandato no pleito deste ano.

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Outro ex-atacante com passagem pela Seleção Brasileira e que brilhou com as camisas de Botafogo e Vasco, Donizete Pantera, 57, tentará uma vaga na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) como deputado estadual pelo PL, assim como Rodrigo Dinamite (PSDB), filho de Roberto Dinamite, maior ídolo da história do Vasco.

No Rio de Janeiro, 70 cadeiras estão em disputa na Alerj, com pouco mais de 1.100 candidatos registrados, segundo dados do TSE. Os eleitores ainda elegerão 46 deputados federais em 2026, em um universo de 789 nomes disponíveis.

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SÃO PAULO

Luis Fabiano, de 45 anos, abriu mão do trabalho como comentarista da ESPN para tentar se eleger deputado federal pelo estado de São Paulo pelo MDB. Ídolo do São Paulo e do Sevilla (ESP), o Fabuloso, como era conhecido, reforça o trio de ataque que conta com Dinei, de 56 anos, (Avante) e Finazzi, de 53, (MDB).

Tricampeão brasileiro (1990, 1998 e 1999) e campeão mundial (2000) pelo Corinthians, Dinei da Fiel (Avante) é um dos 1.430 candidatos registrados na disputa por 94 vagas na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp), assim como Finazzi, conhecido pelas passagens por Corinthians, Ponte Preta, Fortaleza e Goiás. Sérgio, ex-goleiro do Palmeiras e campeão da Libertadores de 1999, é candidato a deputado estadual pelo Solidariedade.

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Fisiculturista e personalidade ligada ao esporte, Felipe Franco, de 40 anos, (União Brasil) busca um novo mandato na Alesp. Altobeli da Silva, de 35 anos, ex-atleta especialista em provas de fundo e 3.000 metros com obstáculos, representou o Brasil nos Jogos Olímpicos do Rio-2016, é outro candidato a deputado estadual.

DISTRITO FEDERAL

Marcelinho Carioca é candidato a deputado pelo DF (Foto: Arquivo Lance!)

Leila do Vôlei, de 55 anos, (PDT) é candidata à reeleição para o Senado. Ex-jogadora de vôlei, medalhista olímpica pela Seleção Brasileira, Leila exerce atualmente mandato de senadora pelo Distrito Federal e concorre novamente ao cargo em 2026.

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Marcelinho Carioca, de 54 anos, (Republicanos) disputará uma cadeira de deputado pelo DF. Com passagem pela Seleção Brasileira, o ídolo do Corinthians mudou de domicílio eleitoral após disputar cargos eletivos pelo estado de São Paulo em 2010, 2012 e 2016.

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Aos 51 anos, Washington Coração Valente (MDB) é outro candidato a deputado na capital federal. Ex-atacante de Fluminense, Athletico-PR e São Paulo, o ex-atacante foi eleito o vereador mais votado em Caxias do Sul nas eleições municipais de 2012, pelo PDT. Em 2018, herdou a vaga de deputado federal como suplente de Onyx Lorenzoni. No ano seguinte, foi nomeado como Secretário Nacional de Esporte, Educação, Lazer e Inclusão Social da Secretaria Especial do Esporte do Ministério da Cidadania.

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BAHIA

Campeão brasileiro pelo Bahia, em 1988, Bobô, de 63 anos, é candidato a deputado estadual pelo PCdoB. Ídolo do Esquadrão de Aço, Bobô ainda defendeu Flamengo, Fluminense, Corinthians, São Paulo e Internacional.

PERNAMBUCO

Flávio Augusto do Nascimento, mais conhecido como Flávio Caça-Rato, é candidato a deputado federal pelo MDB. O ex-atacante, de 40 anos, fez sucesso no futebol pernambucano com a camisa do Santa Cruz e rodou o Brasil, defendendo inclusive pelo Duque de Caxias, em 2016.

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Éverton Felipe é outro nome da região que despontou como revelação do Sport e defendeu clubes como São Paulo e Internacional até anunciar a aposentadoria precocemente em 2024. Aos 29 anos, decidiu pleitear uma vaga de deputado federal pelo estado neste ano, pelo PL.

TOCANTINS

Aos 74 anos, Vanderlei Luxemburgo (Podemos/PODE) é candidato a senador pelo Tocantins. Ex-técnico da Seleção Brasileira e dono do maior número de títulos do Campeonato Brasileiro — cinco, ao lado de Lula (todos pelo Santos) —, o professor Luxemburgo, como é conhecido, já indicava que pretendia ingressar para a política desde quando se afastou do futebol, em 2024.

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Vanderlei Luxemburgo em ação pelo Corinthians (Foto: Divulgação/Corinthians)

RIO GRANDE DO SUL

Considerado um dos maiores ídolos da história do Grêmio, o ex-goleiro Danrlei (PSD) é candidato à reeleição como deputado federal, aos 53 anos. Revelado pelo Internacional, Cleo Hickmann (PDT) também mira uma posição em Brasília. Aos 67 anos, o ex-meia-atacante acumulou passagens por Palmeiras, Flamengo e Sport, além de ter vestido a camisa da Seleção Brasileira.

PIAUÍ

Primeira brasileira a conquistar uma medalha de ouro olímpica no judô, nos Jogos de Londres-2012, a ex-judoca Sarah Menezes, de 36 anos, concorre a uma vaga como deputada federal pelo MDB.

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MINAS GERAIS

Maurício Souza, ou Maurício do Vôlei (PL), foi campeão olímpico pela Seleção Brasileira nos Jogos do Rio-2016. Eleito deputado federal no pleito de 2022, busca a reeleição este ano.