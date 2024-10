Eleições municipais 2024 acontecem neste domingo (6) (Foto: Reprodução)







Escrito por Anna Carolina Ramos , supervisionado por Thiago Braga • Publicada em 06/10/2024 - 17:05 • Rio de Janeiro (RJ)

Neste domingo (6), mais de 155 milhões de brasileiros devem exercer seu direito ao voto nas eleições regionais, para decidir os eleitos a vereador e a prefeito nos 5.569 municípios brasileiros. Porém, em uma rápida volta em duas das maiores cidades do país - Rio de Janeiro e São Paulo -, o futebol foi posto de lado pelos eleitores neste primeiro turno.

Em São Paulo, a reportagem do Lance! viu poucas pessoas com camisas de times de futebol. No bairro da Barra Funda, zona oeste da capital paulista, o que se viu na manhã deste domingo foi a preferência partidária se sobrepor à paixão futebolística. A camisa da Seleção Brasileira, que virou símbolo de uma parcela significativa do eleitorado brasileiro, só foi vista uma vez.

– Eu vim trazer minha esposa, vou votar daqui a pouco. Eu gosto de usar a camisa do São Paulo, eu tenho bastante camisa do time. Aproveitar que dá para usar no domingo, e achei que não ia passar em algum lugar que fosse incomodar (outra torcida) – explicou o bancário Rafael Lima.

Rafael Lima, natural de São Paulo, é torcedor do tricolor paulista (Foto: Thiago Braga/Lance!)

No Rio de Janeiro, o Lance! circulou pela região do atual líder do Brasileirão para conferir como anda as emoções dos fãs do esporte no dia do primeiro turno da eleição.

Casa do Botafogo, o Nilton Santos também abre nos dias de eleições como zona eleitoral. O estudante de educação física Gabriel Ragno mora perto do estádio e não perde uma oportunidade para estar perto de seu clube do coração. O jovem de 21 anos estava com sua família, e todos vestiam a camisa do Glorioso.

– Como botafoguense que vota em casa (Nilton Santos), eu não podia deixar de vestir essa camisa nesse momento. Eu e minha família somos todos botafoguenses e estamos curtindo muito esse momento atual Botafogo, então não tinha outro jeito de cumprir minha parte como cidadão aqui no Nilton Santos sem a camisa – comentou o torcedor.

Ao ser questionado sobre o encontro futebol e política, Gabriel compartilhou sua opinião sobre essa fusão entre os assuntos e entende que os dois não deveriam se unir nas eleições, e que não deixa seu amor pelo Botafogo interferir na sua decisão.

– Sei que temos alguns candidatos que são ex-jogadores do Botafogo, mas não deixo esse fato mudar minha escolha, não. Não acho que uma coisa tenha a ver com a outra, então não faço – completou o estudante.

Ainda pela zona norte, no Grande Méier, foi possível observar camisas de todos os clubes cariocas, mesmo em um dia sem partidas. Aos domingos é comum rolar encontros nas famosas feiras de rua da região, o que só se intensificou com a população nas ruas por causa das eleições. Do topo ao fim da tabela, os torcedores não escondem seu amor por seus clubes do coração, embora Flamengo e Botafogo tenham sido o grande destaque no dia.