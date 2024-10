Caso Bruno: Saiba o tamanho da dívida do ex-goleiro com pensão de filho

Goleiro Bruno era ídolo do Flamengo (Cristiane Mattos/AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 06/10/2024 - 08:00 • Rio de Janeiro

Bruninho, filho de Eliza Samudio com o ex-goleiro Bruno, luta na Justiça para ter os direitos garantidos de pensão. De acordo com a apuração do jornal Extra, a dívida do antigo atleta do Flamengo chega à casa dos R$ 5 milhões.

A ausência do pagamento da pensão por parte do ex-jogador se estende desde de setembro de 2022. Conforme definido pelo processo judicial, o adolescente deveria receber a quantia de dois salários mínimos mensais do pai. Contudo, a medida foi cumprida por Bruno em poucas oportunidades ao longo dos últimos 14 anos.

Vale lembrar, que além da pensão alimentícia, o ex-goleiro também acumula outro valor em atraso com o herdeiro. Este é referente a um processo por danos morais. Os valores ultrapassam R$ 1 milhão, quantia que já tentou ser contestada por ele, porém o Supremo Tribunal Federal (STF) negou a investida.

Aos 14 anos, após se destacar nas categorias de base do Athletico-PR, Bruninho chega a equipe de juniores do Botafogo. O jovem busca conseguir realizar o sonho de se tornar um jogador profissional.