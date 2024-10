Entenda por que a CBF parou o futebol brasileiro neste domingo

Futebol brasileiro foi paralisado neste domingo (6) por conta da eleições municipais (Foto: Lívia Villas Boas/CBF)







Publicada em 06/10/2024 - 06:30

No dia de eleições municipais em todo o país, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) parou o futebol brasileiro, que não terá jogos neste domingo (6). O Lance! explica o motivo da paralisação.

Essa pausa no futebol se dá porque o efetivo dos serviços públicos, como a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros, fica à disposição para dar suporte nas eleições. Em 2022, o Campeonato Brasileiro também foi parado nas eleições estaduais e federais nos dois turnos de votações.

Por conta disso, os jogos da 29ª rodada do Brasileirão foram antecipados e disputados desde a quinta-feira (3) até sábado (5). O confronto entre Vasco e Juventude, realizado no sábado (5), encerrou a rodada da Série A. Vale ressaltar que as série B e C também não contarão com jogos no domingo.

O Campeonato Brasileiro será retomado durante a Data Fifa com o duelo atrasado entre Atlético-MG e Grêmio, na próxima quarta-feira (9) e válido pela 6ª rodada. O confronto foi adiado no início da competição por conta da tragédia climática que afetou o Rio Grande do Sul.