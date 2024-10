Milton Neves bate o martelo sobre ano do Corinthians: ‘Já pode planejar Série B’

Milton Neves condena temporada do Corinthians a segunda divisão (Divulgação)







Escrito por Lance! • Publicada em 06/10/2024 - 13:41 • Rio de Janeiro

O Corinthians sofreu um emapate frustrante contra o Internacional, nos minutos finais da partida do último sábado, na Neo Química Arena, pela 29ª rodada. Após o resultado, o jornalista Milton Neves condenou a temporada da equipe do técnico Ramón Díaz ao rebaixamento. Atualmente, o alvinegro está na 18ª colocação, um ponto atrás do Fluminense, primeiro time fora da zona.

Em análise, o jornalista chegou a elogiar a partida do Corinthians contra a equipe de Roger Machado. No confronto, Yuri Alberto foi o destaque, ao marcar os dois gols do alvinegro. Contudo, o empate frustrante nos minutos finais pode descarrilhar o trêm da equipe paulista. Ricardo Mathias foi o autor do gol do Internacional aos 49 minutos do segundo tempo.

- O Corinthians já pode planejar a Série B... o Timão foi muito superior na etapa final, encurralando o Inter. E ainda perdeu dois gols feitos. Agora, certamente, baterá o desespero. E os adversários farão de tudo para contribuir na derrocada alvinegra, é óbvio - disse o jornalista, na própria coluna do site UOL Esportes.

Além disso, Milton Neves ainda analisou que a vitória poderia ter dado um gás extra para a equipe alvinegra na briga para fugir do rebaixamento. Porém, com o resultado desfavorável, o comunicador indicou que a única salvação para evitar a presença do clube na Série B do ano que vem seria divina.

- Um vitória em Itaquera poderia 'virar a chave', mas o empate vai é provocar um curto-circuito pelos lados do Parque São Jorge. Agora é acender velas ao santo padroeiro do clube - concluiu.

Ainda faltam nove rodadas para o fim do Campeonato Brasileiro. O Corinthians volta a campo pela competição no próximo dia 16 de outubro, após a Data-Fifa, para enfrentar o Athletico-PR, às 20h, de novo na Neo Química Arena, pela 30ª rodada do torneio.