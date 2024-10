Caso Paquetá: Federação de Futebol da Inglaterra define mês da audiência

Lucas Paquetá em ação pelo West Ham (Foto: Ben Stansall / AFP)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 06/10/2024 - 15:49 • Rio de Janeiro

A Federação de Futebol da Inglaterra (FA) definiu a data da audiência para o caso de Lucas Paquetá. O brasileiro é acusado de manipular resultado de apostas esportivas. Ele teria recibo cartões amarelos propositalmente para favorecer apostadores em partidas da Premier League. De acordo com a apuração do jornal inglês "The Sun", a audiência do caso do jogador irá acontecer em março do ano que vem

➡️Convocação da Seleção: Dorival evita pergunta sobre denúncias contra Luiz Henrique e Paquetá

➡️CBF se posiciona sobre Luiz Henrique na Seleção e mantém contato com ligas sobre investigações

A denuncia contra o meia aconteceu em maio deste ano. As partidas investigadas pela FA são referentes a quatro confrontos do Campeonato Inglês realizados no fim de 2022 e no meio de 2023. Paquetá é acusado de ter forçado cartões amarelos nos jogos contra o Bournemouth, Leicester, Aston Villa e Leeds.

Em evidencia, o jogador pode sofrer consequências graves com as acusações. A FA estuda o banimento do futebol. Porém, uma punição mais modesta seria afastá-lo do esporte por um longo prazo, ou seja, alguns anos.

Vale destacar, que inicialmente, a possível punição do processo se restringiria ao futebol inglês. Contudo, existe o risco de a pena chegar na Fifa, e assim, indisponibilizar o meia de jogar como atleta profissional. Neste cenário, Paquetá seria impossibilitado de seguir com a carreira.

➡️Relembre as seleções sulamericanas com títulos no século XXI

A espera da audiência

Até o momento, o caso não tem uma definição e o brasileiro segue apenas como um suspeito. Desta forma, ele segue com a rotina normal junto com o atual clube, o West Ham, da Inglaterra.

Além disso, o meia também irá se apresentar à seleção brasileira nesta segunda-feira (7). Paquetá está na lista do técnico Dorival Júnior para os próximos compromissos válidos pelas Eliminatórias da Copa do Mundo 2026.