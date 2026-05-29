Torcida do Cruzeiro reage a duelo com Flamengo na Libertadores: 'Favorece'
Cabuloso e Rubro-Negro se enfrentaram no torneio pela última vez em 2018
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Cruzeiro e Flamengo vão se enfrentar nas oitavas de final da Libertadores. O confronto foi definido em sorteio realizado no começo da tarde desta sexta-feira (29). Nas redes sociais, torcedores do Cabuloso reagiram ao adversário brasileiro.
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O duelo entre Flamengo e Cruzeiro contará com um ingrediente especial: Leonardo Jardim, ex-técnico do Cabuloso, é o atual comandante do Rubro-Negro. Artur Jorge, que dirige a 'La Bestia', fez história no Botafogo e levou vantagem contra o rival carioca durante sua passagem pelo Rio de Janeiro.
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Nas redes sociais, os mineiros demonstraram otimismo com o duelo entre Flamengo e Cruzeiro. Veja os comentários dos torcedores abaixo:
Veja reação dos torcedores
Flamengo x Cruzeiro: confira histórico do duelo pela Libertadores
Terminada a fase de grupos da Libertadores, a Conmebol realizou, na tarde desta sexta-feira (29), o sorteio dos confrontos das oitavas de final. Definido o chaveamento, Cruzeiro e Flamengo voltarão a se enfrentar pela competição.
A Raposa se classificou em segundo lugar do Grupo D, com 11 pontos, atrás da Universidad Católica-CHI. Enquanto isso, o Rubro-Negro fez 16 pontos no Grupo A.
Em 2018, as equipes se enfrentaram nesta mesma fase da principal competição da América do Sul, com o Cabuloso levando a melhor. No jogo de ida, vitória celeste por 2 a 0 no Maracanã com gols de De Arrascaeta — hoje ídolo rubro-negro — e Thiago Neves. Na volta, Léo Duarte marcou e deu esperança para o Mais Querido, mas o 1 a 0 não foi suficiente para evitar a eliminação.
Considerando todas as competições, Flamengo e Cruzeiro já se enfrentaram em 86 jogos oficiais. Os cariocas levam vantagem com 34 vitórias contra 29 triunfos dos mineiros, além de 23 empates.
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