Dublador revela treta entre jogadores do São Paulo após empate

Logo após o apito final que sacramentou o empate entre Botafogo e São Paulo, no Estádio Nilton Santos, pela quarta rodada do Brasileirão, alguns jogadores da equipe paulista se desentenderam ainda no campo. Luciano, Alan Franco e André Silva precisaram ser contidos por companheiros. Com isso, o dublador Gustavo Machado revelou com detalhes o que os atletas teriam dito um ao outro.

Veja o que teriam dito os jogadores:

- Mas eu não ia sair do gol e vir pra área, irmão. Então, eu não cobrei! Foi o que eu fiz, a gente apertou o jogo. A gente tomou dois gols, irmão. Não foi só um. Na segunda bola eu fui lá pra frente ainda - teria dito Luciano a Alan Franco.

- Não, não, não, eu to falando pra ele. Eu to falando pra ele. Você me mandou tomar no **? - teria dito Alan Franco a André Silva, que se meteu para defender Luciano.

- Vai tomar no **! - responde André.

- Vai tomar no seu **! - Alan Franco retruca.

- Otário! Tomar no **! Se fu***! Vamos lá fora então resolver isso aí - teria dito André Silva a Alan Franco, que é afastado da confusão por outros colegas de equipe.

São Paulo no Brasileirão

O São Paulo ainda não venceu nenhum jogo no Brasileirão, sendo o quarto empate seguido do time na competição. A equipe comandada por Luis Zubeldía amarga a 16º colocação, somando apenas 4 dos 12 pontos disputados. Na próxima rodada, recebe o Santos, no domingo (20), às 16h (de Brasília).

Como foi o empate do São Paulo?

Botafogo e São Paulo fizeram uma partida bem disputada no Nilton Santos. Teve gol anulado, confusão de arbitragem... Nenhum dos times saiu satisfeito: com gols de Savarino, Ferreirinha, André Silva e Igor Jesus, o duelo terminou empatado em 2 a 2.