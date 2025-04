São Paulo se aproxima de acerto definitivo por Marcos Antônio

O São Paulo está próximo de acertar com Marcos Antônio em definitivo. O volante tem contrato até julho de 2025 e conta com uma cláusula que torna a compra obrigatória em caso de uma meta de 50% dos jogos com 45 minutos batida. Quanto a valores, gira em torno dos R$ 25 milhões.

Com a lesão de Pablo Maia e Luiz Gustavo se recuperando de um tromboembolismo pulmonar, Marcos Antônio começou a ganhar espaço entre os titulares. Atualmente, tem sido a dupla de Alisson no meio-campo.

Como os dois citados não tem prazo de retorno, Marcos Antônio seguirá sendo a opção para a posição por enquanto, tendo correspondido as expectativas da comissão técnica. Desta forma, a expectativa é que, de fato, o jogador seja adquirido em definitivo.

O acordo com a Lazio prevê um parcelamento em até três vezes anuais, sendo a primeira no ato da compra. O que pode acontecer é o Tricolor tentar uma negociação quanto ao início do pagamento destes valores.

Marcos Antônio tem se firmado no São Paulo (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

Pablo Maia e Luiz Gustavo: qual o prazo de retorno ao São Paulo?

Pablo Maia evolui bem no tratamento, mas deve demorar um pouco mais que o companheiro para voltar aos gramados. Ainda em fevereiro, o volante passou por cirurgia ligamentar no tornozelo após torção sofrida na vitória sobre o São Bernardo, pela fase de grupos do Campeonato Paulista.

Existia a chance que Maia retornasse apenas após o Mundial de Clubes, na metade do ano, mas o jogador tem respondido bem ao tratamento e pode ser liberado pelo departamento médico antes do previsto.

Quanto a Luiz Gustavo, o jogador segue de repouso, sem poder treinar. Em casos parecidos no futebol nacional, a recuperação demorou meses. Por enquanto, Marcos Antônio seguirá como principal caminho.