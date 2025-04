São Paulo espera bolada milionária em 2025 por negociações antigas

O São Paulo pode receber, ainda neste ano, até R$ 89,5 milhões por negociações passadas. O levantamento foi feito pelo historiador Alexandre Giesbrecht, do Anotações Tricolores.

Ao todo, o Tricolor tem aproximadamente R$ 112 milhões a receber nos próximos anos, referentes a jogadores que foram vendidos no passado. A maior parte desse valor deve ser repassada ao clube até o fim da atual temporada.

O balanço financeiro do São Paulo foi aprovado pelo Conselho Deliberativo nas últimas semanas, mas ainda deve ser publicado completo. Nele, devem estar previstos os valores e todas as negociações envolvidas, mas estima-se que o valor englobe 13 nomes que passaram pelo Tricolor.

Confira quem são os jogadores que podem render valores em 2025

Allan Rodrigues

Brenner

Calebe

David Neres

Diego Costa

Émerson Aparecido

Gabriel Neves

Gabriel Sara

Léo Pelé

Lucas Beraldo

Lucas Perri

Luiz Araújo

Orejuela

Patrick

Tchê Tchê

São Paulo apresenta balanço de 2024 com recorde de receita

Em relatório que ainda será publicado pelo clube, o Tricolor alcançou um recorde de arrecadação, com R$ 731 milhões em receitas, superando os R$ 669,5 milhões de 2023, ano em que conquistou a Copa do Brasil. O aumento nas receitas não foi suficiente para equilibrar as contas, já que o clube apresentou um déficit de R$ 287 milhões.

O documento financeiro revela que a dívida total do clube atingiu R$ 968,2 milhões — um aumento de R$ 112,2 milhões em relação ao ano anterior, quando o passivo era de R$ 856 milhões.