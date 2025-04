Calleri pode se tornar uma grande preocupação para o São Paulo. O argentino deixou o gramado do Nilton Santos ainda no primeiro tempo da partida contra o Botafogo, nesta quarta-feira (16), e o que mais chama atenção é a possibilidade de uma lesão mais séria.

Aos 30 minutos, Calleri sentiu dores no joelho esquerdo após uma dividida com Marlon, do Botafogo. O atacante recebeu atendimento médico no gramado e até tentou permanecer em campo, mas três minutos depois voltou a sentir e pediu para ser substituído. Durante o restante do primeiro tempo, permaneceu no banco de reservas sendo atendido, mas no intervalo desceu para o vestiário.

O elenco do São Paulo se reapresenta na manhã desta quinta-feira (17), no CT da Barra Funda. Apenas os jogadores que não foram relacionados para a partida participarão do treino, mas Calleri deve passar por exames para avaliar se a lesão é de recuperação simples ou algo mais complexo. De qualquer forma, é pouco provável que esteja disponível para o clássico contra o Santos, marcado para o próximo domingo (20).

A situação acende um alerta no São Paulo, que já lida com um departamento médico cheio. Até o momento, o Tricolor não conta com Pablo Maia, Luiz Gustavo, Oscar e Lucas Moura — e nenhum deles terá condições de jogo a tempo do clássico.

A partida contra o Santos tem peso importante para o clube. Pressionado, Zubeldía busca resultados para aliviar o clima interno. O São Paulo ainda não venceu no Campeonato Brasileiro e, dependendo dos resultados desta quinta-feira (17), pode terminar a rodada na zona de rebaixamento.

(Foto: Fabio Giannelli/AGIF)

Zubeldía falou sobre a situação de Calleri

Luis Zubeldía falou sobre a situação de Calleri após o jogo. O treinador destacou que é algo complicado e que implica na modificação de todo esquema.

- É muito complicado quando isso acontece esse tipo de situação. Precisamos modificar todo nosso esquema de substituições, já que fomos obrigados a fazer uma fora do planejado. Esperamos que não seja nada grave para que ele tenha sequência - disse Zubeldía.

Quem pode entrar no lugar de Calleri?

O São Paulo tem algumas opções que podem entrar no lugar de Calleri. No jogo contra o Botafogo, André Silva foi a escolha imediata - e deve ser a principal alternativa, mesmo com características diferentes.

Ryan Francisco, revelado na base, pode pintar, mas pensando no estilo de Zubeldía, é provável que um nome mais experiente seja escolhido para o jogo contra o Santos.