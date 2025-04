Botafogo e São Paulo brigam muito, mas ficam no empate no Rio

Com os dois times precisando se recuperar no Brasileirão, Botafogo e São Paulo fizeram uma partida bem disputada no Nilton Santos na noite desta quarta-feira (16). Teve gols em profusão, teve gol anulado, confusão de arbitragem... No fim, porém, nenhum dos times saiu satisfeito: com gols de Savarino, Ferreirinha, André Silva e Igor Jesus, o duelo pela 4ª rodada acabou mesmo empatado por 2 a 2.

continua após a publicidade

➡️Confira a classificação do Campeonato Brasileiro

Como foi Botafogo x São Paulo

Botafogo e São Paulo fizeram um primeiro tempo movimentado, que ficou "apenas" em três gols porque a burocracia ofensiva dos dois times sobressaiu perante a objetividade. O alvinegro começou melhor, perdendo boas chances aos 5, em chute de Savarino, e aos 12, após cruzamento de Cuiabano.

O São Paulo melhorou a partir daí, e para isso passou a explorar principalmente o lado esquerdo. Era por lá que Ferreirinha caía, e foi por lá que ele abriu o marcador, em chute que mandou no ângulo esquerdo de John, aos 20.

continua após a publicidade

O gol foi motivo de breve irritação da torcida botafoguense, mas três minutos mais tarde Savarino igualaria o marcador em lance semelhante ao de Ferreirinha: bola puxada da meia-esquerda e chute colocado. A diferença básica foi que esse foi na forquilha: 1 a 1.

Depois disso, até o fim do primeiro tempo quem mais chamou a atenção foi o trio de arbitragem. Davi de Oliveira Lacerda marcou pênalti para o Botafogo sobre Matheus Martins aos 45, mas voltou atrás após analisar o VAR. Aos 53, Ferraresi marcou para o São Paulo, mas Davi Lacerda e o auxiliar Rafael da Silva Alves, em conjunto, anularam após nova consulta ao VAR — eles consideraram que Matheus Alves, que estava em posição irregular, participou da jogada ao tirar o corpo. E o cronômetro já marcava 57 minutos quando André Silva aproveitou erro da defesa do Botafogo para colocar o São Paulo novamente na frente, em chute do meio da área.

continua após a publicidade

No segundo tempo, o Botafogo dominou as ações de jogo, enquanto o São Paulo se defendia e buscava liquidar o jogo explorando eventuais erros do time da casa. O tricolor teve pelo menos dois, mas não soube aproveitar. Já o alvinegro carecia do mesmo problema de outros jogos, a falta de chances claras de gol. Mas aproveitou num escanteio: aos 38, Savarino cobrou da esquerda e Igor Jesus cabeceou para empatar.

O que vem pela frente

Com o resultado, o Botafogo chegou aos cinco pontos e estacionou no meio da tabela. O São Paulo, por sua vez, empatou pela quarta vez e soma quatro potnos. Os times voltam a campo no domingo (20). O alvinegro carioca vai a Belo Horizonte enfrentar o Atlético-MG, no Mineirão, a partir das 16h (de Brasília). Já o tricolor paulista recebe o Santos no Morumbis e faz o clássico no mesmo horário.

✅ FICHA TÉCNICA

BOTAFOGO 2 X 2 SÃO PAULO

4ª RODADA - BRASILEIRÃO

🗓️ Data e horário: Quarta-feira, 16 de abril de 2025, 18h30 (de Brasília)

📍 Local: Estádio Nilton Santos, no Rio (RJ)

🥅 Gols: Ferreirinha (20'/1ºT), Savarino (23'/1ºT) e André Silva (57'/1ºT); Igor Jesus (38'/2T)

🟨 Cartões amarelos: Matheus Alves, Ferreirinha e Rodriguinho (SPO)

🏟️ Público: 10.597 pagantes (12.014 total)

💰 Renda: R$ 696.360,00

⚽ ESCALAÇÕES

BOTAFOGO (Técnico: Renato Paiva)

John; Vitinho (Mateo Ponte), Jair, Barboza e Cuiabano; Gregore (Patrick de Paula), Marlon Freitas e Savarino; Artur (Jeffinho), Igor Jesus e Matheus Martins (Mastriani).

SÃO PAULO (Técnico: Luis Zubeldía)

Rafael; Ferraresi (Rodriguinho), Arboleda e Alan Franco; Cedric, Marcos Antônio, Alisson e Wendell (Enzo Díaz); Matheus Alves (Luciano), Ferreirinha (Lucas Ferreira) e Calleri (André Silva).

Botafogo e São Paulo fizeram um jogo bem disputado no Nilton Santos (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

🟨 ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Davi de Oliveira Lacerda (ES)

🚩 Assistentes: Rafael da Silva Alves (RS) e Douglas Pagung (ES)

🖥️ VAR: Rodrigo D'Alonso Ferreira (SC)