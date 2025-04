André Silva explica confusão em jogo do São Paulo e abre o jogo sobre Zubeldía

André Silva falou sobre o quarto empate do São Paulo no Campeonato Brasileiro e sobre a pressão de Luis Zubeldía. O jogador foi autor de um dos gols no empate por 2 a 2 com o Botafogo, mas também chamou atenção ao se envolver em um confusão no final do confronto.

Alan Franco e Luciano se envolveram em uma pequena discussão durante o calor do momento após o final do jogo do São Paulo. As imagens da transmissão mostraram o desentendimento dos jogadores depois do apito final. Ao que tudo indica, o zagueiro fez alguma cobrança para Luciano e o camisa 10 não teria curtido o tom, o que gerou uma reação um pouco mais acima. André Silva também entrou no meio e tentou conversar com o Alan Franco.

O atacante falou sobre a situação no final da partida. Segundo suas palavras, foi algo normal do jogo, fazendo uma análise também sobre o resultado.

- A gente fez um bom jogo. O Botafogo é um time qualificado, e a gente já sabia da dificuldade. Conseguimos sair na frente, eles empataram, depois marcamos o segundo e, no fim, tomamos o empate. A verdade é que é sempre muito difícil. Voltamos para casa com esse empate e, querendo ou não, somar pontos é o mais importante. Agora, temos um clássico pela frente. No final, foi uma cobrança normal, coisa de jogo. Ninguém está no São Paulo para brincar. Futebol é feito de cobrança - disse André Silva.

O jogador se posicionou sobre a pressão sofrida por Zubeldía. Criticado pela torcida, André Silva respaldou o trabalho do técnico.

- A gente sabe que jogar no São Paulo envolve muita cobrança, mas o trabalho tem sido bem feito. Eu tenho conseguido mais minutos para fazer os gols que ele (o técnico) havia pedido, e acho que é isso: seguir trabalhando. O professor tem feito a parte dele- completou.

André Silva entrou no lugar de Calleri (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

Como foi o empate do São Paulo?

Botafogo e São Paulo fizeram uma partida bem disputada no Nilton Santos na noite desta quarta-feira (16). Teve gols em profusão, teve gol anulado, confusão de arbitragem... Nenhum dos times saiu satisfeito: com gols de Savarino, Ferreirinha, André Silva e Igor Jesus, o duelo pela 4ª rodada acabou mesmo empatado por 2 a 2.