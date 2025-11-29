Dublador revela diálogo entre Neymar e árbitro durante vitória do Santos: 'Falo nada'

O craque Neymar foi fundamental durante a vitória do Santos contra o Sport por 3 a 0, que garantiu um respiro para o Peixe na luta contra o rebaixamento nesta reta final do Brasileirão. Com direito a um gol e uma assistência, o camisa 10 também mostrou sua liderança ao questionar a arbitragem durante a partida.

Após a partida, o dublador Gustavo Machado revelou detalhes do diálogo entre Neymar e o árbitro Felipe Fernandes de Lima durante a partida. Em tom bem tranquilo, o astro do futebol brasileiro chegou a brincar com o juiz e questionou a anulação do pênalti à favor do Santos, já na reta final da partida. Confira abaixo.

Com a vitória maiúscula contra o lanterna do Brasileirão, o Santos ganhou duas posições na tabela e garantiu um respiro na luta contra o rebaixamento. Nas duas últimas rodadas, a equipe visita o Juventude, na próxima quarta-feira (3), e encerra o campeonato contra o Cruzeiro, no dia 7 de dezembro, na Vila Belmiro.

Com destaque para Neymar, Santos vence o Sport

Texto por: Juliana Yamaoka

Com Neymar comandando as principais ações ofensivas atuando mais recuado, como um verdadeiro articulador, o Santos tentou logo nos primeiros minutos um cruzamento em direção à área, mas a bola terminou tranquila nas mãos do goleiro Gabriel.

Aos seis minutos, o Peixe reclamou pênalti em Guilherme, que havia driblado a marcação pela linha de fundo, mas o árbitro mandou o lance seguir, para indignação dos santistas.Barreal quase marcou ao chegar fechando pelo meio, mas acabou se atrasando por um instante. A bola ficou com Gabriel após a jogada iniciada por Tiquinho Soares, que, na verdade, buscava o camisa 10.

O Santos quase abriu o placar aos 11 minutos com Tiquinho Soares, que finalizou da entrada da grande área para fora após Guilherme avançar em rápido contra-ataque.

Quatro minutos depois, Neymar quase marcou depois de um lindo drible, mas a bola acabou desviando no rosto de Thyere. Na sequência, a bola saiu pela linha de fundo e, na cobrança de escanteio, o camisa 10 enviou novamente para a área, mas a defesa conseguiu o desvio.

A pressão santista continuou sobre o time já rebaixado para a Série B. Souza arriscou um chute forte e rasteiro da meia-lua, obrigando o goleiro Gabriel a fazer boa defesa.

O gol do Santos saiu aos 25 minutos, quando Neymar finalizou após contra-ataque puxado por Guilherme pela direita, que inverteu o jogo para o camisa 10 concluir. Minutos depois, o craque ainda arriscou de fora da área, obrigando Gabriel a fazer uma bela defesa.

Dez minutos depois, saiu o gol contra de Lucas Kal. A jogada começou com uma cobrança de escanteio que encontrou a cabeça de Arão, acertando a trave. No rebote, Thyere chutou em cima de Lucas Kal, e a bola acabou morrendo no fundo do gol.

Aos 22 minutos, João Schmidt ampliou o placar após cobrança na medida de escanteio de Neymar. Minutos depois, o árbitro chegou a marcar pênalti para o Santos após falta em Barreal, mas, ao consultar o VAR, constatou que Zé Rafael, que estava impedido, participou do lance, anulando a penalidade.

No primeiro minuto da segunda etapa, Luan Cândido levou perigo ao cabecear para fora. Igor Vinicius tentou tabelar com Neymar, mas a defesa adversária conseguiu cortar a jogada. Schmidt também tentou lançar o camisa 10 em um ataque perigoso. O elenco santista ainda reclamou de um toque de mão de Thyere dentro da área, mas o árbitro mandou a partida seguir.

Neymar continuou comandando as principais ações do Alvinegro Praiano, mas aos 12 minutos o Sport chegou com perigo ao gol de Brazão, quando Léo Pereira foi lançado, avançou e finalizou.

Seis minutos depois, Zé Rafael, que entrou no lugar de Willian Arão, arriscou um chute perigoso de fora da área, mas mandou a bola para fora.

O Santos ainda reclamou de uma nova penalidade após Robinho Jr. ser derrubado na grande área em disputa com Ramon Menezes. Nos minutos finais, Neymar quase ampliou em cobrança de falta rasteira e, logo depois, conduziu a bola pela área, passou pela marcação e finalizou para fora, arrancando suspiros da torcida santista. O craque foi muito aplaudido ao deixar o campo para a entrada de Gabriel Bontempo.

