Neymar faz forte desabafo após gol em Santos x Sport: 'Ninguém merece'

O atacante Neymar foi o protagonista do Santos na vitória parcial diante do Sport por 2 a 0, na Vila Belmiro, pelo Campeonato Brasileiro. A presença do jogador era incerta até pouco tempo em razão de uma lesão no menisco do joelho esquerdo.

Durante o tempo em que Neymar ficou fora, o assunto repercutiu e até a possibilidade de se aposentar foi questionada pela imprensa. No intervalo da partida, em entrevista ao "Sportv", o camisa 10 desabafou.

— Sendo sincero, não está tudo bem, mas as pessoas que têm que saber sobre a lesão, sobre o que aconteceu são os médicos do clube e, obviamente, meu staff, que têm que saber do que aconteceu e tomar as decisões corretas para isso. Obviamente, nunca vão prejudicar a minha carreira em momento nenhum, sempre buscando fazer o melhor para mim. É isso. Acho que é isso que eu tenho para falar. O resto são só especulações. As pessoas inventam muitas coisas e eu fico muito triste, muito chateado com isso, porque sou um ser humano e nenhum ser humano merece escutar a baboseira que eu escutei essas semanas. Então, é triste. Vocês, que são os caras que noticiam as coisas, têm que tomar muito cuidado, porque é muito prejudicial à mente do ser humano. Mas estou muito feliz pelo jogo de hoje, pelo gol e principalmente pela vitória do Santos. É isso. Acho que a gente tem que continuar fazendo um bom jogo para buscar os três pontos, que é o mais importante — disse Neymar.

Ao ser questionado se sua presença em campo acontece no "sacrifício", em razão do momento difícil do Santos na tabela do Campeonato Brasileiro, Neymar afirmou que foi uma decisão conjunta.

— Cara, foi o que eu lhe falei. Sobre essas decisões, nós tomamos dentro (do clube). Muito pelo contrário do que noticiaram, que eu passei por cima do médico, passei por cima disso, daquilo. Obviamente que não. Isso foi uma decisão tomada em conjunto e, no final, quem tinha que decidir era eu. E hoje eu decidi — completou.

Neymar abre o placar para o Santos na Vila Belmiro. (Foto: Marcus Viniccius/MyPhoto Press/Gazeta Press)

Gol de Neymar contra o Sport

O cronômetro marcava 24 minutos, quando Guilherme puxou um contra-ataque veloz para o Santos. Ao se aproximar da área, o atacante passou para Neymar, que com muita categoria conseguir fintar três marcadores e bater rasteiro contra o gol de Gabriel.

A precisão do arremate fez a bola passar pelos defensores do Sport e parar no fundo do gol. Nas redes sociais, torcedores do Santos foram à loucura com o feito.