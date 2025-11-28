Gol de Neymar em Santos x Sport enlouquece torcedores: 'Na raça'

Neymar foi o responsável por abrir o placar do confronto entre Santos e Sport, desta sexta-feira (28), na Vila Belmiro, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. O feito do jogador enlouqueceu os torcedores do Peixe nas redes sociais, que exaltaram o jogador.

continua após a publicidade

➡️ Decisão da arbitragem em Santos x Sport gera revolta: 'Claríssimo'

O camisa 10 se encontra com um problema no joelho, mas mesmo com o cenário crítico, resolveu permanecer à disposição do técnico Vojvoda para a partida contra o Sport. O esforço foi recompensado com um belo gol.

O cronômetro marcava 24 minutos, quando Guilherme puxou um contra-ataque veloz para o Santos. Ao se aproximar da área, o atacante passou para Neymar, que com muita categoria conseguir fintar três marcadores e bater rasteiro contra o gol de Gabriel.

continua após a publicidade

A precisão do arremate fez a bola passar pelos defensores do Sport e parar no fundo do gol. Nas redes sociais, torcedores do Santos foram à loucura com o feito. Veja a repercussão abaixo:

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas