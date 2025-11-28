menu hamburguer
Gol de Neymar em Santos x Sport enlouquece torcedores: 'Na raça'

Equipes se enfrentam pela 36ª rodada do Brasileirão

Lucas Boustani
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 28/11/2025
22:22
Neymar comemora gol em Santos x Sport, pela 36ª rodada do Brasileirão (Foto: Guilherme Dionizio/CÃ³digo 19/Gazeta Press)
Neymar foi o responsável por abrir o placar do confronto entre Santos e Sport, desta sexta-feira (28), na Vila Belmiro, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. O feito do jogador enlouqueceu os torcedores do Peixe nas redes sociais, que exaltaram o jogador.

➡️ Decisão da arbitragem em Santos x Sport gera revolta: 'Claríssimo'

O camisa 10 se encontra com um problema no joelho, mas mesmo com o cenário crítico, resolveu permanecer à disposição do técnico Vojvoda para a partida contra o Sport. O esforço foi recompensado com um belo gol.

O cronômetro marcava 24 minutos, quando Guilherme puxou um contra-ataque veloz para o Santos. Ao se aproximar da área, o atacante passou para Neymar, que com muita categoria conseguir fintar três marcadores e bater rasteiro contra o gol de Gabriel.

A precisão do arremate fez a bola passar pelos defensores do Sport e parar no fundo do gol. Nas redes sociais, torcedores do Santos foram à loucura com o feito. Veja a repercussão abaixo:

