Declaração de Neymar em Santos x Sport emociona web: 'Ídolo'

O Santos venceu o Sport por 3 a 0, nesta sexta-feira (28), na Vila Belmiro, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. No intervalo do confronto, o atacante Neymar realizou uma declaração forte sobre o atual momento da carreira. O posicionamento do jogador emocionou os torcedores nas redes sociais.

A presença do jogador para a reta final da temporada era incerta até pouco tempo em razão de uma lesão no menisco do joelho esquerdo. Contudo, diante ao cenário de necessidade do Santos, o atacante decidiu jogar no sacrifício.

Ao relatar o momento difícil, Neymar emocionou os torcedores do Santos e os fãs nas redes sociais. Veja a repercussão da declaração do jogador abaixo:

— Sendo sincero, não está tudo bem, mas as pessoas que têm que saber sobre a lesão, sobre o que aconteceu são os médicos do clube e, obviamente, meu staff, que têm que saber do que aconteceu e tomar as decisões corretas para isso. Obviamente, nunca vão prejudicar a minha carreira em momento nenhum, sempre buscando fazer o melhor para mim. É isso. Acho que é isso que eu tenho para falar. O resto são só especulações. As pessoas inventam muitas coisas e eu fico muito triste, muito chateado com isso, porque sou um ser humano e nenhum ser humano merece escutar a baboseira que eu escutei essas semanas. Então, é triste. Vocês, que são os caras que noticiam as coisas, têm que tomar muito cuidado, porque é muito prejudicial à mente do ser humano. Mas estou muito feliz pelo jogo de hoje, pelo gol e principalmente pela vitória do Santos. É isso. Acho que a gente tem que continuar fazendo um bom jogo para buscar os três pontos, que é o mais importante — disse Neymar.

Ao ser questionado se sua presença em campo acontece no "sacrifício", em razão do momento difícil do Santos na tabela do Campeonato Brasileiro, Neymar afirmou que foi uma decisão conjunta.

— Cara, foi o que eu lhe falei. Sobre essas decisões, nós tomamos dentro (do clube). Muito pelo contrário do que noticiaram, que eu passei por cima do médico, passei por cima disso, daquilo. Obviamente que não. Isso foi uma decisão tomada em conjunto e, no final, quem tinha que decidir era eu. E hoje eu decidi — completou.

Como foi Santos x Sport?

Texto por: Juliana Yamaoka

Com Neymar comandando as principais ações ofensivas atuando mais recuado, como um verdadeiro articulador, o Santos tentou logo nos primeiros minutos um cruzamento em direção à área, mas a bola terminou tranquila nas mãos do goleiro Gabriel.

Aos seis minutos, o Peixe reclamou pênalti em Guilherme, que havia driblado a marcação pela linha de fundo, mas o árbitro mandou o lance seguir, para indignação dos santistas.

Barreal quase marcou ao chegar fechando pelo meio, mas acabou se atrasando por um instante. A bola ficou com Gabriel após a jogada iniciada por Tiquinho Soares, que, na verdade, buscava o camisa 10.

O Santos quase abriu o placar aos 11 minutos com Tiquinho Soares, que finalizou da entrada da grande área para fora após Guilherme avançar em rápido contra-ataque.

Quatro minutos depois, Neymar quase marcou depois de um lindo drible, mas a bola acabou desviando no rosto de Thyere. Na sequência, a bola saiu pela linha de fundo e, na cobrança de escanteio, o camisa 10 enviou novamente para a área, mas a defesa conseguiu o desvio.

A pressão santista continuou sobre o time já rebaixado para a Série B. Souza arriscou um chute forte e rasteiro da meia-lua, obrigando o goleiro Gabriel a fazer boa defesa.

O gol saiu aos 25 minutos, quando Neymar finalizou após contra-ataque puxado por Guilherme pela direita, que inverteu o jogo para o camisa 10 concluir. Minutos depois, o craque ainda arriscou de fora da área, obrigando Gabriel a fazer uma bela defesa.

Dez minutos depois, saiu o gol contra de Lucas Kal. A jogada começou com uma cobrança de escanteio que encontrou a cabeça de Arão, acertando a trave. No rebote, Thyere chutou em cima de Lucas Kal, e a bola acabou morrendo no fundo do gol.

Aos 22 minutos, João Schmidt ampliou o placar após cobrança na medida de escanteio de Neymar. Minutos depois, o árbitro chegou a marcar pênalti para o Santos após falta em Barreal, mas, ao consultar o VAR, constatou que Zé Rafael, que estava impedido, participou do lance, anulando a penalidade.

No primeiro minuto da segunda etapa, Luan Cândido levou perigo ao cabecear para fora. Igor Vinicius tentou tabelar com Neymar, mas a defesa adversária conseguiu cortar a jogada. Schmidt também tentou lançar o camisa 10 em um ataque perigoso. O elenco santista ainda reclamou de um toque de mão de Thyere dentro da área, mas o árbitro mandou a partida seguir.

Neymar continuou comandando as principais ações do Alvinegro Praiano, mas aos 12 minutos o Sport chegou com perigo ao gol de Brazão, quando Léo Pereira foi lançado, avançou e finalizou.

Seis minutos depois, Zé Rafael, que entrou no lugar de Willian Arão, arriscou um chute perigoso de fora da área, mas mandou a bola para fora.

O Santos ainda reclamou de uma nova penalidade após Robinho Jr. ser derrubado na grande área em disputa com Ramon Menezes. Nos minutos finais, Neymar quase ampliou em cobrança de falta rasteira e, logo depois, conduziu a bola pela área, passou pela marcação e finalizou para fora, arrancando suspiros da torcida santista. O craque foi muito aplaudido ao deixar o campo para a entrada de Gabriel Bontempo.

Com o resultado, o Santos subiu para o 15º lugar na tabela, acumulando 41 pontos, mesma pontuação do Internacional, mas com saldo de gols superior, já que o time gaúcho perdeu para o Vasco por 5 a 1 nesta rodada.

O Vitória foi ultrapassado pelo Peixe e caiu para a 17ª posição, com 39 pontos, precisando vencer o Mirassol neste sábado (29), às 16h (de Brasília), no Barradão, para deixar a zona de rebaixamento.

Neymar comemora gol com Guilherme em vitória diante do Sport. (Foto: Guilherme Dionizio/Código19/Gazeta Press)