Decisão da arbitragem em Santos x Sport gera revolta: 'Claríssimo'

O início do confronto entre Santos e Sport, desta sexta-feira (28), na Vila Belmiro, pela 36ª rodada do Brasileirão, foi marcado por polêmica de arbitragem. O árbitro Felipe Fernandes de Lima protagonizou uma decisão que repercutiu nas redes sociais.

A polêmica aconteceu os sete minutos da primeira etapa, quando o atacante Guilherme caiu dentro da área após uma disputa de bola com o lateral Matheus Alexandre. Dentro de campo, jogadores e comissão técnica pediram pênalti no lance.

Nas redes sociais, torcedores do Santos também repercutiram a polêmica. No comando da partida, o árbitro Felipe Fernandes de Lima viu o lance como normal e sinalizou um tiro de meta para o Sport. A decisão gerou revolta nas redes sociais; veja abaixo:

