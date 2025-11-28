menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFora de Campo

Decisão da arbitragem em Santos x Sport gera revolta: 'Claríssimo'

Equipes se enfrentam pela 36ª rodada do Brasileirão

418afadb-0307-495f-bef3-768e3aab8003_WhatsApp-Image-2025-03-11-at-16.09.10-aspect-ratio-1024-1024
Lucas Boustani
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 28/11/2025
22:06
Santos x Sport se enfrentam pela 36ª rodada do Brasileirão (Foto: Mauricio De Souza/AGIF/Gazeta Press)
imagem cameraSantos x Sport se enfrentam pela 36ª rodada do Brasileirão (Foto: Mauricio De Souza/AGIF/Gazeta Press)
  • Matéria
  • Mais Notícias

O início do confronto entre Santos e Sport, desta sexta-feira (28), na Vila Belmiro, pela 36ª rodada do Brasileirão, foi marcado por polêmica de arbitragem. O árbitro Felipe Fernandes de Lima protagonizou uma decisão que repercutiu nas redes sociais.

continua após a publicidade

➡️ Santos escalado para enfrentar o Sport na Vila Belmiro; Neymar será titular?

A polêmica aconteceu os sete minutos da primeira etapa, quando o atacante Guilherme caiu dentro da área após uma disputa de bola com o lateral Matheus Alexandre. Dentro de campo, jogadores e comissão técnica pediram pênalti no lance.

Nas redes sociais, torcedores do Santos também repercutiram a polêmica. No comando da partida, o árbitro Felipe Fernandes de Lima viu o lance como normal e sinalizou um tiro de meta para o Sport. A decisão gerou revolta nas redes sociais; veja abaixo:

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias